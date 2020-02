DEBUT MARS LE GRAND RETOUR DU SALON DES SPORTS MÉCANIQUES A ANGERS

Le 15éme Salon des Sports Mécaniques d’Angers dans le Maine et Loire, sera à nouveau organisé en cette année 2020, les 6, 7 et 8 mars prochains!

Organisé par l’association Généric Angers Anjou… vingt-quatre ans après la dernière édition, la 14éme en 1996, ce Salon est né en 1978, d’une passion pour les sports mécaniques, associée à celle d’entreprendre.

Et, à l’époque où ce type d’événements était légion, Angers avec Bordeaux faisaient partie des meilleures organisations avec des plateaux de très grande qualité…

Faisant un petit retour en arrière sur le passé, Jean-Claude Bruneau, l’homme à l’origine de la création de l’expo Angevine, 64 ans, la voix du Championnat de France de Superbike, commentateur depuis trente-deux ans de près de cinq mille courses de moto, du MotoGP en France et des 24 Heures du Mans Moto. nous explique:

« Au fil des quatorze éditions déjà organisées, ce Salon d’Angers avait au fil des ans, acquis ses lettres de noblesses. Riche d’une fidélité absolue de ses exposants et d’une fréquentation en hausse chaque année, le salon allait jusqu’à dépasser les 30 000 visiteurs. Pour atteindre cet objectif, SSMA s’est en permanence renouvelé et a toujours présenté des thèmes en phase avec les évolutions technologiques ».

FRANKY ZAPATA ET LA STUNTEUSE SARAH LEZITO EN VEDETTES….

Il est évident que l’esprit des 14 premières éditions se retrouvera dans ce rendez-vous de mars 2020, comme nous le confie, Jean Claude Bruneau:

« Au travers d’expositions à thèmes et d’animations de renommée internationale, nous retracerons une partie de l’histoire des sports mécaniques… Parmi les invités, Franky Zapata volera quatre fois aux commandes de son Flyboard. Autre vedette de marque, Sarah Lezito, la meilleure stunteuse du monde, montrera toute l’étendue de son talent. Dans les stands du salon, parmi les grandes marques de motos, seront exposées exceptionnellement cinq motos Midual ainsi que des pépites jamais sorties sur un salon ».

Une large part sera naturellement accordée aux technologies du futur dédiées au sport et à la mobilité.

Bruneau enchaîne:

« Cette organisation se situe à quelques centaines de mètres de la Cité de l’Objet Connecté. Aussi nous leur accorderons une large place et mettrons en avant toutes les notions de connectivité. De plus, un espace dédié à la formation de tous les métiers connexes aux sports mécaniques sera proposé aux collégiens, lycéens et étudiants. Ils seront accueillis gratuitement le vendredi 6 mars ».

MARC FONTAN ET PLUS DE VINGT CHAMPIONS DU MONDE MOTOS PRÉSENTS!

L’aspect humain sera également mis en avant grâce à la présence de plus de vingt Champions du Monde Français en sports mécaniques (moto, voltige, motonautisme, aéroglisseur).

Jean Claude Bruneau, poursuit:

« Nous organiserons une soirée privée dédiée aux exposants et partenaires, le vendredi 6 mars. Enfin, l’excellence sera mise en avant au cours d’une soirée de gala dans Amphithéa 4000 le samedi 7 mars, en présence des Champions du Monde, autour de Marc Fontan. Au cours de cette soirée de gala dédiée à l’excellence, trois jeunes pilotes moto seront récompensés par des chèques (10 000 € de dotation) ».

Ont été invités et seront présents sous réserve de calendrier toujours mobiles :

Johann Zarco, Mike di Meglio, Arnaud Vincent, Olivier Jacque, Christian Sarron, Jean Louis Tournadre, Freddy Foray, Alan Techer, Lucas Mahias, Vincent Philippe, Etienne Masson, Kenny Foray, Gwen Giabbani, Julien Da Costa, Matthieu Lagrive, William Costes, Jehan d’Orgeix, Christian Lavieille, Jean-Michel Mattioli, Adrien Morillas, Hervé Moineau, Bruno Le Bihan, Patrick Igoa, Gérard Coudray, Jean-Claude Chemarin, Raymond Roche, Hervé Moineau, Alain Michel et Grégory Cluze.

Ont été aussi conviés, les Teams managers les plus titrés, les Bernard Rigoni (Honda), Gilles Stafler (Kawasaki), Dominique Meilland (Suzuki SERT) et autre Christophe Guyot (GMT94 Yamaha).

Comme on le constate, une sacrée brochette de Champions du monde en vitesse comme en endurance. Des vainqueurs en Grands Prix et également des lauréats des plus prestigieuses épreuves en endurance, les 24 Heures du Mans Motos et le Bol d’Or!

Gilles GAIGNAULT

Photos : Salon ANGERS – Thierry COULIBALY – Michel PICARD – Jeff THIRY