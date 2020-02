VICTOIRE ET TITRE POUR AURÉLIEN PANIS À SUPER BESSE EN TROPHÉE ANDROS ÉLECTRIQUE.

La totale ce samedi à Super Besse en Auvergne pour la manche finale du 1er Trophée Andros électrique, avec et la victoire et le titre !

Déja victorieux lors de la manche d’ouverture début décembre à Val Thorens, le fils de l’ancien vainqueur du Grand Prix de Monaco de Formule 1, conclut ainsi en beauté, une sensationnelle campagne 2019-2020, sur les pistes enneigées et verglacées de ce Trophée, sauf ce week-end, plutôt asphalte.

Aurélien Panis en Elite Pro, Jérémy Sarhy en Elite et Sylvain Dabert en AMV Cup sont donc sacrés Champions 2020. Pour sa 1ère participation, l’écurie du Sébastien Loeb Racing, remporte le Trophée des Teams.

La finale de cette première édition du e-Trophée Andros 100% électrique se disputait ce samedi 1er fevrier 2020, sur le circuit de Super Besse, situé au cœur du Puy de Dôme dans des conditions difficiles à cause d’une météo très capricieuse.

En Elite Pro, La course du jour a été remportée par Aurélien Panis devant le nonuple Champion du Monde des Rallyes Sébastien Loeb de retour pour cette ultime épreuve du calendrier hivernal de l’Andros et le suspens était à son comble avant de connaître le nom du vainqueur de cette saison.

Et c’est finalement Aurélien Panis avec son Enedis Audi A1, la N°3 du Saintéloc Racing qui est sacré Champion 2020 devant le vainqueur sortant JB Dubourg, au volant, lui , de la Renault ZOE N°1 du DA Racing et Yann Ehrlacher qui pilotait, lui, la Dupessey AS 01 de l’équipe de son oncle, l’ancien multiple lauréat de cet Andros, le Team Yvan Muller Racing.

Aurélien Panis, le nouveau Champion qui lâchait:

» Vraiment très heureux de remporter ce 1er e-Trophée Andros, cette saison était idéale. Nous avons été réguliers et ce grâce à toute l’équipe Saintéloc qui a fait un travail incroyable ! Cela fait 12 ans que je suis sur le bord des pistes à regarder mon père évoluer sur la glace, et aujourd’hui décrocher le titre, c’est juste incroyable ! «

ELITE PRO : Aurélien Panis vainqueur devant Sébastien Loeb et sacré vainqueur 2020 !

La bataille pour le titre fait rage, les écarts de points sont minimes et rien n’est encore joué en arrivant à Super Besse entre les triis candidats, Aurélien Panis, Jean-Baptiste Dubourg et Yann Ehrlacher.

Au cumul des manches qualificatives, c’est le nonuple Champion du Monde des Rallyes Sébastien Loeb et son SLR AS 01 – du Sébastien Loeb Racing, qui marque les plus gros points devant Benjamin Rivière qui roule sur la Peugeot 208 du Sylvain Pussier Compétition et Aurélien Panis avec l’Enedis Audi A1 de chez Saintéloc Racing. C’est ce dernier qui par la suite remporte la Super Pole. Il se placera en deuxième position derrière Sébastien Loeb pour la Super Finale.

Mais au cumul des points et avant même d’attaquer la Super Finale, Aurélien Panis est d’ores et déjà assuré de remporter le titre de vainqueur de la saison !

Disposant de suffisamment de points d’avance sur ses rivaux,, le Bordelais JB Duboug et l’Alsacien Yann Erhlacher !

La Super Finale de la catégorie mère était particulièrement attendue par le public venu nombreux autour du circuit. Celui-ci n’a pas été déçu car le show a démarré dès le départ avec un Aurélien Panis survolté qui a réussi l’exploit de voler la pole à Sébastien Loeb.

Ce dernier ensuite, n’a eu de cesse et au fil des tours, de le harceler et de tenter de reprendre le lead et c’est roues dans roues que les deux pilotes franchissent la ligne d’arrivée. À noter, que JB Dubourg a continué de montrer l’étendue de son talent en signant le record du tour.

Sur le podium de cette dernière course Aurélien Panis monte sur la 1ère marche aux côtés de Sébastien Loeb et Benjamin Rivière s’octroie la 3ème place.

Le vainqueur 2020 Aurélien Panis remporte donc cette 1ère édition du e-Trophée Andros 100% électrique félicité par ses pairs …et son père Olivier!

Avec 543 points, le Grenoblois devance JB Dubourg qui en totalise lui 520 et Yann Erhlacher crédité de 509 points. Top 5 complété par Olivier Panis et Nicolas Prost, avec respectivement 466 et 462 points.

Suivent, ensuite et dans l’ordre Nathanael Berthon, Andreas Bakkerud, Benjamin Rivière, Christophe Ferrier, Olivier Pernaut et Franck Lagorce, avec 457, 453, 404, 373, 368 et 359.

Pour ce qui le concerne,Sébastien Loeb qui n’a disputé que deux épreuves, les manches de Val Tho et de Super Besse, pointe au 13e rang, avec 163 points !

Muriel BELGY