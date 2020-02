VICTOIRE BENTLEY AUX 12 HEURES DE BATHURST AVEC GOUNON-SOULET-PEPPER

L’équipe Bentley Team M-Sport de Malcolm Wilson remporte ce dimanche 2 février 2020, aux antipodes, sa première victoire en IGTC (Intercontinental GT Challenge).

La Bentley Continental triomphant aux 12 Heures de Bathurst 2020 en Australie, à l’issue des 314 tours couverts, avec l’équipage composé du Francais Jules Gounon, du Belge Maxime Soulet et du Sud-Africain Jordan Pepper.

Le podium étant complété par la Mclaren 720S, de Ben Barnicoat, Tom Blomqvist et Alvaro Parente qui termine deuxième, et qui précède la Mercedes du Triple Eight, des ‘locaux’ les vedettes du V8 Supercar, le duo Australien Jamie Whincup et Shane van Gisbergen et l’Allemand Maximilian Goetz.

Partis depuis la pole la Porsche 911 RSR des Francais Patrick Pilet et Mathieu Jaminet qui roulaient avec Matt Campbell, se classe au pied du podium, au 4eme rang

Bien qu’arrivée seconde la Mercedes de l’équipe GruppeM Racing de Marciello, Fraga et Buhk, n’est finalement classée que sixième suite à une pénalité de 30 secondes reçue, pour avoir fait patiner les roues en quittant son stand, également devancée dans le Top 5 par une autre Mercedes, la N°77 du Craft Bamboo Black Falcon du trio Engel, Stolz et Buurman.

Quelques mois aprés une autre victoire en Australie, elle aussi HISTORIQUE, obtenue le 14 octobre dernier, avec le triomphe d’un autre Français, Alexandre Premat, lequel devenait à son tour et la même année que Simon Pagenaud victorieux de l’Indy 500, vainqueur dans une autre course mythique, les 1000 KM de Bathurst, épreuve gagnée avec le Néo-Zélandais Scott McLaughlin et qui se déroulent chaque automne sur le tracé du Mount Panorama Circuit, Jules Gounon, l’a imité !

Prochain rendez-vous de ce Championnat IGTC 2020, avec les 24 Heures de Spa à Francorchamps, fin juillet.

John ROWBERG

Photos : TEAM et SRO

LE CLAS SEMENT FINAL DES 12 HEURES DE BATHURST 2020

1 – Gounon/Soulet/Pepper (Bentley Continental) M-Sport – 314 tours

2 – Parente/Barnicoat/Blomqvist (McLaren 720S) – 59Racing/EMA, à 41″524

3 – Van Gisbergen/Whincup/Gotz (Mercedes AMG) – Triple Eight, à 44″460

4 – Jaminet/Pilet/Campbell (Porsche 911) Absolute, à 45″990

5 – Engel/Buurman/Stolz (Mercedes AMG) –Craft Bamboo, à 1’03″039

6 – Marciello/Buhk/Fraga (Mercedes AMG) GruppeM, à 1’07″795

7 – Preining/Werner/Cairoli (Porsche 911) Absolute, à 1’36″097

8 – Kodric/Ross/Storey (McLaren 720S) 59Racing, à 1 tour

9 – Lowndes/L. Vanthoor/Bamber (Porsche 911) EBM, à 2 tours

10 – Grove/Grove/Barker (Porsche 911) Herbert, à 2 tours