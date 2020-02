EUROFORMULA OPEN : MALONEY EN SERA, TOUJOURS CHEZ CARLIN

C’est une arrivée de choix pour l’EuroFormula Open : Zane Maloney vient de s’engager avec Carlin.

Le plateau prend forme très, très lentement, en EuroFormula Open. Ido Cohen (Carlin) a été le premier à sauter le pas. Fortec annonce avoir acheté deux Dallara 320 et les avoir équipées de moteurs VW-Spiess. Van Amersfoort, CF Racing et Motopark sont volontaires, mais on ne sait pas avec combien de voitures. Quant aux équipes historiques (Campos, Teo Martin, Drivex, RP Motorsport…) c’est le silence-radio complet.

Dans ce contexte, l’arrivée de Zane Maloney chez Carlin donne un peu de baume au cœur. Le pilote de la Barbade a débuté l’an dernier, en British F4, déjà avec Carlin. Il s’est vite imposé comme le leader du championnat. La fin de l’été fut rude, mais il a su s’accrocher et remporter le titre. Le premier titre international d’un pilote de la Barbade. On s’attend à ce qu’il confirme en EuroFormula Open et soit candidat au titre.

Il fera donc équipe avec Ido Cohen.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : EUROFORMULA OPEN