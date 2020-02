LE GRAFF A DÉVOILÉ SES PROGRAMMES POUR LA SAISON 2020 EN ENDURANCE

Au cours d’une sympathique soirée animée par le très expérimenté Bruno Vandestyck, dans ses locaux de Morangis au sud d’Orly en région Parisienne, Pascal Rauturier, a dévoilé en cette fin de semaine, les différents programmes et calendriers du Graff Racing v.

Avec un nouvel engagement dans le Championnat d’Europe d’Endurance de l’ELMS pour l’ORECA 07, sans oublier bien évidement l’épreuve-phare de la discipline les 24 Heures du Mans, où le Team souhaite à nouveau participer.

L’équipage aligné cette saison au volant de l’ORECA 07 est 100% ‘ newlook’ avec l’arrivée de Thomas Laurent. Le Vendéen doublant ainsi son programme en Championnat du monde WEC, où il roulera cette saison avec l’Alpine A470 de la formation Française Signatech, tout en assurant parallèlement son rôle de pilote de développement avec le Team Japonais Toyota Gazoo Racing.

Retour donc pour Thomas Laurent en ELMS, série où il avait entamé et débuté sa carrière en Endurance en LMP3. Il sera épaulé par Alexandre Cougnaud, qui est reconduit au sein du Graff et par James Allen.

UN TRIO 100% SARTHOIS EN LMP3 N ELMS

Parallèlement le GRAFF engagera également sa LMP3 pour un équipage … 100% Sarthois !

Pascal Rauturier alignant le très chevronné Vincent Capillaire comme ‘Captain’ aux cotés des frères Robin Arnold et Maxime.

Après avoir brillés et fait leurs apprentissages ces dernières saisons en Fun Cup d’abord, puis l’année dernière en Ligier Cup, nouvelle discipline qui les a vu triomphé et être sacrés Champions, avec l’équipe Mancelle, Zosh Compétition, chère à Jean-René Defournoux, tout en disputant quelques manches du Championnat Ultimate Cup dans la catégorie LMP3, avec à la clé une belle victoire obtenue à Dijon, les ‘frangins’ franchissent une nouvelle étape cette année et ils vont découvrir l’ELMS !

Outre ces deux programmes, le Graff sera à nouveau présent aussi en Michelin Cup et son épreuve ‘majeure’ Road to Le Mans, que l’écurie d’Eric Troullier a brillamment remporté en LMP3 en juin 2019, avec l’ancien multiple Champion de France de la Montagne, le très véloce Nico Schatz et son partenaire Adrien Chila.

Nicolas présent ce jeudi soir à Morangis et qui finalise actuellement la poursuite de son programme en Michelin Cup.

Enfin le Graff poursuivra encore en Ultimate Cup Séries en LMP3.

Concluant cette très belle soirée, Pascal Rauturier a expliqué :

« Au Graff, on partage tous la même passion, celle de gagner. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : Antoine CAMBLOR – Hugues LAROCHE – Thierry COULIBALY – Jeff THIRY