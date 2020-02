CAP AU SUD POUR LES CONCURRENTS DU MONTE CARLO HISTORIQUE 2020

Départ ce vendredi 31 janvier pour les 304 concurrents de l’édition 2020 du Rallye Monte Carlo Historique et ce depuis plusieurs grandes villes Européennes, parmi lesquelles Reims en France, où 124 équipages, tel Walter Rohrl – ancien quadruple vainqueur du grand Monte Carlo – qui s’élance avec son fidèle navigateur d’antan Christian Geistdorfer, au volant d’une Porsche 911 SC de 1979.

Mais aussi Carlos Tavarés, le dynamique Président du groupe PSA, grand passionné de sport automobile et qui annuellement outre ce Monte Carl’ Historique, participe à de nombreuses épreuves historiques (F3 -CER-Le Mans Classic) et qui comme l’an dernier roule cette année avec une petite Peugeot 104 ZS de 1979, à nouveau navigué par Pauline Schoofs, après l’avoir été auparavant par Laurent-Valéry Masson.

Carlos Tavarés qui comme chaque année avait, encore choisi Reims comme ville-départ.

Outre Reims, l’ACM (Automobile Club de Monaco) avait retenu Milan en Italie (50 partants), Bad Homburg en Allemagne (30 partants), Glasgow en Ecosse (2 partants), Athènes en Gréce (4 partants), Barcelone (14 partants) et naturellement aussi bien sur… Monaco (96 partants).

Cinq jours seulement après l’arrivée du 88éme Rallye Automobile Monte-Carlo, les concurrents du 23eme Rallye Monte-Carlo Historique devront faire face à un parcours tout aussi sélectif.

Avec notamment au programme, des spéciales de régularité (SR) qui ont marqué les grandes heures d’une épreuve qui célèbre cette année le 60eme anniversaire de la victoire de la Mercedes 220 SE N°128 de l’équipage Walter Schock / Rolf Moll.

Une édition 2020 que le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco a souhaitée encore plus séduisante !

La succession de Michel Badosa et Mogens Reidl, derniers vainqueurs en date sur Renault 8 (photo), est désormais ouverte…

Comme à son habitude, la déclinaison Historique est réservée aux voitures ayant participé aux Rallyes Automobiles Monte-Carlo entre 1911 et 1980. Dans le but de donner à tous les concurrents la possibilité de figurer honorablement au classement, il y aura encore, en 2020, trois moyennes à respecter et à conserver tout au long de l’épreuve.

Cap au sud cette nuit pour la totalité des équipages Avec pour destination commune Buis-les-Baronnies,en plein cœur de la Drôme Provençale. Un point de ralliement que les premiers concurrents atteindront ce samedi 1er février à partir de 10h30. Une étape de concentration qui sera cependant loin d’être terminée puisque les équipages devront disputer deux premières spéciales de régularité bien connues des spécialistes de l’épreuve: « Montauban-sur-l’Ouvèze – Saint-André-de-Rosans / SR 1 / 45 km / 11h30 » et « La Motte-Chalancon – Saint-Nazaire-le-Désert / SR 2 / 17 km / 13h10 ».

Pour clore ce chapitre de la concentration, le dernier contrôle horaire de la journée est prévu à Crest à15h00,avant de rejoindre la ville étape Drômoise,Valence, où les premiers concurrents sont attendus au Champ de Mars à partir de 15h55.

Direction les terres Ardéchoises, le dimanche 2 février à 06h30 pour l’Etape de Classement, avec au programme de la matinée, « La Croze – Antraigues-sur-Volane / SR 3 / 57 km / 07h50 » et sa traditionnelle halte devant le Restaurant la Remise chère à la famille Jouanny. Suivra un autre chrono de légende, « Burzet – Lachamp-Raphaël / SR 4 / 49 km / 09h55 », dans une version inédite, via Saint-Martial.

La pause de la mi-journée est programmée à partir de 12h40, Place du marché à Saint-Agrève, où une dégustation de produits régionaux permet toujours à l’ensemble de la caravane du rallye de passer un agréable moment avant d’enchainer avec la boucle de « Saint-Bonnet-le-Froid / SR 5 / 25 km / 13h05 » puis « Saint-Pierre-sur-Doux – Col du Buisson / SR 6 / 22 km / 13h45 ».

Le retour sur Valence (16h50)sera une nouvelle fois précédé du contrôle de passage de Plats (15h35) et de la traditionnelle escale populaire et festive du Quai Farconnet à Tournon-sur-Rhône à partir de 16h00.

Direction le Vercors puis le pied du parc des Ecrins et enfin le Diois pour la 1ere partie de l’Etape Commune le lundi 3 février à partir de 06h30. Au programme de cette journée où il faudra être plus que résistant : « Col Gaudissart – La Cime du Mas / SR 7 / 18 km / 08h00 »,« Les Nonières – Chichilianne / SR 8 / 19 km / 09h50 », puis contrôle horaire Place Roger Brachet à Mens(10h50) avant de disputer dans la foulée « Saint-Michel-en-Beaumont – Corps / SR 9 / 16 km / 11h25 » et enfin, « La Piarre – Establet / SR 10 / 31 km / 13h20 ».

La dernière halte du jour avant le retour sur Valence (17h40) s’effectuera Place du Champ de Mars à Saint-Jean-en-Royans avec un contrôle horaire à partir de 16h30.

Mardi 4 février, le départ de Valence est programmé à 05h30. Cette 2e partie de l’Etape Commune débutera par « Saint-Nazaire-le-Désert – La Motte-Chalancon / SR 11 / 21 km / 07h05 ». Les concurrents encore en course enchaineront avec « Bréziers – Selonnet / SR 12 / 18 km / 09h55 ».

Suivront un contrôle de passage Place du Tampinet à Digne-les-Bains (11h15) puis la légendaire épreuve du Col de Corobin «Etablissement Thermal – Norante / SR 13 / 16 km / 11h25 ». L’ultime contrôle horaire avant l’entrée en parc fermé à Monaco (15h15) s’effectuera Place Neuve à La Turbie, à partir de 14h40.

Le départ de l’Etape Finale, programmée dans la nuit du mardi 4 au mercredi 5 Février, aura lieu à Monaco à partir de 21h00. Avec au menu de cette dernière nuit « Col de Braus – Lantosque / SR 14 / 34 km / 22h15 » et « La-Bollène-Vésubie – Sospel / SR 15 / 35 km / 23h35 ». Arrivée prévue sur le Port Hercule de Monaco aux alentours de 01h30.

Enfin, selon la tradition, la Soirée de Gala et de Remise des Prix se déroulera le mercredi 5 février au soir, dans la Salle des Etoiles du Monte-Carlo Sporting Club.

