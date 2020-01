INDYCAR : DERNIER TOUR DE PISTE POUR TONY KANAAN

Cinq courses et ce sera le retour aux stands définitifs. A 45 ans, le doyen de l’Indycar va raccrocher son casque.

Une page se tourne en Indycar. Tony Kanaan va raccrocher le casque. « Pas trop tôt » vont dire ses détracteurs, à la vue de ses dernières saisons. Mais pour les vrais fans, le jovial « TK » était un incontournable du paddock. On croyait presque qu’il allait éternellement piloter en Indycar…

Kanaan a eu plusieurs vies. Il y a eu la Grande-Bretagne, dans les années 90. Avec Rubens Barrichello, Christiano da Matta et Helio Castroneves, ils formaient un quatuor d’espoirs Brésiliens, tous fans d’Ayrton Senna. Bien que résidant à Londres, il débuta en Italie, en Formula Boxer, puis en F3 Italia. C’est aux Etats-Unis que Kanaan trouva le salut, en remportant l’Indy Lights (face à Castroneves), en 1997. Ensuite, il débuta en CART avec de modestes équipes. En 2003, il mit le cap sur une Indycar en pleine croissance et fit parti de la dream team d’Andretti, aux côtés de Dario Franchitti et Bryan Herta. Il remporta le titre l’année suivante et fut vice-champion 2005. A la fin de la décennie, les résultats commencèrent à décliner et surtout, il perdit le sponsoring des superettes 7-Eleven. Fin 2010, Andretti le congédia. Gil de Ferran tenta de monter une équipe avec Jay Penske et Kanaan. Un projet qui fit long feu. Finalement, au terme d’un long hiver, il rebondit chez KV, alors associé à Lotus, pour la saison 2011. En 2013, Kanaan remporta les 500 Miles d’Indianapolis. Il tenta ensuite de faire venir son pote Barrichello en Indycar. La greffe ne prit pas. En 2014, Ganassi le choisi pour remplacer Franchitti. Une opportunité inespérée, trois ans après que Michael Andretti l’ait jugé « fini ». Il remporta l’épreuve de Fontana, en 2014. Mais ce fut la dernière victoire de sa carrière et il fut incapable d’épauler Scott Dixon. La patience de Chip Ganassi atteint sa limite au bout de trois saisons. Il rebondit chez Foyt, qui l’embaucha aux côtés de son compatriote Matheus Leist : le doyen et le benjamin du plateau, réunis ensemble !

Kanaan aurait voulu effectuer une tournée d’adieu. Elle n’aura que cinq dates, faute de budget. TK va ainsi courir les 500 Miles d’Indianapolis, ainsi que les manches du Texas, de l’Iowa, de Richmond et de Gateway Park. Pilote souriant et généreux avec le public, il va manquer au paddock…

Foyt pourrait faire appel à un ou deux autres pilotes pour le reste de la saison. Sébastien Bourdais, Nico Hulkenberg, Sergey Sirotkin et pas mal de monde sont candidats. Sachant que Charlie Kimball a lui sécurisé la voiture sur l’ensemble de la saison.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photo : FOYT