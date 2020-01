RETOUR SUR LE CES 2020 DE LAS VEGAS, DEVENU L’UN DES PLUS GRANDS SALONS HITECH.

ET LA FIRME FRANÇAISE VALEO

AU CŒUR DE CETTE RÉVOLUTION TECHNIQUE

Si l’actualité automobile se porte, en cette fin du mois de janvier 2020, vers la Chine et l’impact de l’épidémie de pneumonie virale sur les activités industrielles, l’année s’est aussi ouverte de manière prometteuse pour le monde de la mobilité, au salon du CES de Las Vegas. C’est simple, le rendez-vous des nouvelles technologies est devenu l’un des grands moments du calendrier international automobile. Et les équipementiers s’y sont taillés une place de choix, Valeo en tête, qui y présentait ses dernières innovations. Visite embarquée au cœur de quelques nouveautés de demain…

Le fait ne relève pas de l’anecdote ! Il est le révélateur d’un monde qui change : le Salon automobile de Detroit (le NAIAS, ou North American International Auto Show) se tiendra en cette année 2020… pour la première fois de son histoire, au mois de juin, précisément du 13 au 20 juin pour le public et dès le 9 juin pour les médias puis les professionnels. Historiquement, cet événement dont la première édition remonte à 1907, se déroulait chaque année début janvier. Mais voilà que la proximité de dates avec le CES a incité les organisateurs du meeting de Detroit à modifier leur agenda pour ne pas subir de plein fouet la concurrence du grand show de «Sin City».

L’automobile a pris au fil de ces dernières années une place de plus en plus importante au salon des nouvelles technologies. Elle semblait appartenir à la vieille industrie, mais elle se trouve à présent au cœur des innovations qui transforment le quotidien des citoyens dans le monde. Témoin de ce retour en grâce de la voiture, le stand du géant Google présentait sur son aile arrière… deux SUV des marques BMW et Volvo.

Il faut dire que la voiture est devenue la nouvelle frontière de l’Internet des objets : elle est de plus en plus connectée. Elle est connectée à son environnement, aux utilisateurs, aux infrastructures, aux autres véhicules.

L’équipementier Valeo s’est imposé comme un acteur qui compte dans cette révolution. En ce mois de janvier, il participait d’ailleurs au CES pour la septième année consécutive.

Un droïde électrique et autonome de livraison

Valeo a ainsi présenté un prototype de droïde de livraison électrique et autonome, Valeo eDeliver4U, développé en partenariat avec Meituan Dianping, leader chinois des plateformes de e-commerce de services, qui opère le populaire service de livraison de repas Meituan Waimai.

Les deux groupes avaient conclu, lors de la précédente édition du CES, il y a un an, un accord de coopération stratégique dans le domaine de la livraison autonome du dernier kilomètre.

Mesurant 2,80 m de long, 1,20 m de large et 1,70 m de hauteur, ce droïde, capable de livrer jusqu’à 17 repas par trajet, peut se déplacer à environ 12 km/h, de manière autonome en milieu urbain, dense et complexe, sans générer aucune émission polluante. Ce prototype, qui dispose d’une autonomie d’environ 100 km, préfigure ce que pourrait être la livraison à domicile dans un avenir proche, notamment dans les zones, de plus en plus nombreuses à travers le monde, où la circulation est interdite aux véhicules polluants. Le caisson de livraison connecté, développé par Meituan Dianping, permet une livraison sécurisée au client final, via une ouverture par application sur smartphone.

L’autonomie et la propulsion électrique sont assurées par des technologies de Valeo, toutes déjà produites en grande série et répondant aux normes de l’automobile, garantissant ainsi un haut niveau de sécurité. L’autonomie du droïde repose ainsi sur des systèmes de perception incluant des algorithmes et des capteurs, tels que quatre Valeo SCALA® (seul LiDAR automobile équipant déjà des véhicules de série depuis 2017), une caméra frontale, deux caméras fisheye, deux radars et six capteurs ultrasons, associés à des logiciels et de l’intelligence artificielle.

Le châssis à propulsion électrique intègre notamment un moteur Valeo 48V, un onduleur Valeo 48V qui agit comme le cerveau du système et contrôle la propulsion, un réducteur de vitesse, une batterie 48V, un convertisseur DCDC et un chargeur de batterie 48V Valeo, ainsi que des systèmes de direction et de freinage électriques.

Prédire les intentions des piétons, ou comment apporter de la sécurité sur les routes

Valeo Move Predict.ai, technologie dévoilée en première mondiale au CES 2020, permet de détecter et de prédire les intentions des utilisateurs vulnérables de la route, tels que les piétons, cyclistes, skaters et scootéristes, situés dans l’environnement immédiat du véhicule. Cette technologie repose sur la combinaison les systèmes de perception à 360° autour du véhicule, c’est-à-dire des capteurs comme des caméras fisheye et le LiDAR Valeo SCALA®, et de l’intelligence artificielle.

Valeo Move Predict.ai analyse en détail l’environnement du véhicule. Il identifie le comportement des usagers de la route, leur niveau d’attention ou de distraction due par exemple à l’utilisation de leur téléphone portable. Et il prédit leurs intentions, comme celle de traverser, et les trajectoires associées. Cette technologie alerte instantanément le conducteur d’un comportement risqué à venir d’une personne au bord de la route et active, si nécessaire, le système de freinage d’urgence.

Valeo Move Predict.ai représente une avancée majeure en matière de sécurité active qui pourrait permettre de réduire considérablement le nombre d’accidents impliquant les usagers vulnérables de la route et de contribuer, parallèlement, au développement de la conduite autonome en milieu urbain.

Cette technologie pourra être intégrée aussi bien dans les voitures que dans les s nouveaux moyens de mobilité tels que des ‘robotaxis’ ou des droïdes de livraison.

La voiture capable de ressentir les émotions de ses passagers ! Ce n’est pas de la science-fiction.

Le confort n’est jamais uniforme. Chaque personne est unique, chaque ressenti l’est autant. Un véhicule pourrait-il l’identifier et créer en conséquence un univers de confort adapté ? Oui et c‘est une réalité avec l’innovation Valeo Smart Cocoon. Avec cette technologie, Valeo crée une bulle de confort personnalisée, adaptée à chacun des passagers en fonction des caractéristiques, telles que sa morphologie, sa fréquence cardiaque ou le type de vêtements portés. Cette adaptation au plus juste rime avec efficience, l’économie d’énergie allant jusqu’à 30 %.

De multiples capteurs sensoriels couplés de l’Intelligence Artificielle entrent en action pour dispenser ce confort individualisé, combinant fragrance, effets sonores, lumineux et ambiance thermique. L’éclairage intérieur du véhicule, par exemple, change automatiquement, passant de couleurs chaudes pour accentuer la sensation de chaleur, à des couleurs claires associées à la fraîcheur. Le véhicule devient ainsi « empathique », en ce sens qu’il va pouvoir prendre en compte l’état du conducteur et de ses passagers, détectant les signes de fatigue, de distraction, d’émotion ou de stress.

Ces innovations sont appelées à entrer en production dans les années à venir, à devenir le quotidien de tout un chacun qui cherchera à se déplacer. C’est d’ailleurs le propre des innovations présentées au salon du CES de Las Vegas. Elles créent un effet de surprise le jour où elles sont révélées. Mais après quelques années de mise en fonction et d’utilisation, on s’étonnerait presque… d’avoir été étonné.

Gilles GAIGNAULT