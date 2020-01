NOUVEL ÉQUIPAGE EN ENDURANCE POUR L’ÉQUIPE DUQUEINE AVEC GOMMENDY-HIRSCHI-TERESHCHENKO.

Aprés le récent départ de son Team-Principal, Yann Belhomme, l’écurie Duqueine Engineering annonce ce jeudi 30 janvier la composition de son équipage qui participera cette saison au Championnat d’Europe d’endurance de l’ELMS (European Le Mans Series) discipline ou l’équipe Gardoise basée sur le circuit Cévenol d’Alès, alignera en LMP2, son Oreca 07.

Le Team de Gilles Duqueine, bouleverse son trio de 2019 puisque Richard Bradley, Nicolas Jamin et Pierre Ragues quittent le Team, remplacés par un nouvel équipage formé du Français Tristan Gommendy et du Suisse Jonathan Hirschi (ex GRAFF) et du Russe Konstantin Tereshchenko, en provenance lui, de chez Panis-Barthez Compétition.

Duqueine Engineering, qui change d’appellation devenant Duqueine Team, a également sollicité une invitation auprès de l’ACO pour revenir aux 24 Heures du Mans en juin prochain, épreuve que l’écurie avait découverte l’an dernier, alignant Romain Dumas, Nicolas Jamin et Pierre Ragues, classés 12ème au général et septième de la catégorie des LMP2.

Gilles Duqueine qui confie :

« Je suis ravi de pouvoir révéler notre programme et pour cette année 2020. Une nouvelle saison qui s’annonce de nouveau passionnante. Après une année de découverte du Mans l’an passé, nous ferons tout notre possible pour briller et bien nous classer parmi les meilleurs équipes de l’Endurance internationale. »

François LEROUX