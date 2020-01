STAND 21 ET LA FAMILLE MORIZOT FÊTERONT LES 20 ET 21 OCTOBRE LES… 50 ANS DE LA CÉLÈBRE ENTREPRISE DE DIJON

Créateur de Stand 21 en 1970, Yves Morizot avec qui nous déjeunions en ce milieu de semaine à Dijon, en compagnie de l’un de ses quatre enfants, Romain, celui qui a pris le relais et veille à la bonne poursuite des activités de l’entreprise Bourguignonne, nous a annoncé une excellente nouvelle et qui va faire du bruit :

Les 20 et 21 octobre prochain, je vais organiser une grande réunion pour fêter les 50 ans de Stand 21. L’objectif est de réunir sur le circuit de Dijon-Prenois, toutes les générations de pilotes que j’ai côtoyé et souvent équipé en combinaison et casque.

Yves poursuit :

Mon but étant de rassembler ensemble les pilotes de monoplaces F1, ceux de l’endurance et des 24 Heures du Mans, sans oublier aussi ceux du Paris-Dakar

Et il nous précisait :

Réunir Emerson Fitipaldi, Nelson Piquet, Alan Jones, Nigel Mansell, Jacques Laffite, Jean Pierre Jabouille, Alain Prost, sans oublier les Ari Vatanen, Jeannot Ragnotti, et autres Walter Rohrl, ce ne sera que du bonheur.

Je souhaite faire venir plusieurs centaines de pilotes.

Avant d’indiquer encore :

Etant en contact avec de nombreux collectionneurs, je compte naturellement faire venir le plus possible des voitures de toute cette période depuis 1970 et organiser des sessions de roulage et une grande et majestueuse exposition.

Et Yves d’ajouter :

Un livre relatant les 50 ans de Stand 21 sortira pour cet événement tout comme une série limitée de 50 casques fabriqués ici dans notre usine de Talant. Et, tous signés et dédicacés!

D’ores et déjà, la firme Porsche a fait savoir qu’elle déplacerait quelques exemplaires parmi les plus réputés de ceux qui trônent à Stuttgart, dans son merveilleux Musée.

Signalons que tous les profits récoltés, lors de cet anniversaire exceptionnel, seront destinés et versés à la Fondation Racing Goes Safer

Gilles GAIGNAULT