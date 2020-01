LUCA DE MEO, NOMMÉ NOUVEAU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RENAULT.

Sans grande surprise tant son annonce était attendue et dans les tuyaux… nomination de Monsieur Luca de Meo en qualité de Directeur général de Renault et nomination de Madame Clotilde Delbos, en qualité, elle, de Directrice générale-adjoint de Renault !

Ce mardi 28 janvier 2020, le processus de sélection mené par le Comité de la gouvernance et des rémunérations, le Conseil d’administration, réuni ce jour et sous la Présidence de Monsieur Jean-Dominique Senard, a décidé de nommer Monsieur Luca de Meo, en qualité de Directeur général de Renault SA, et de Président de Renault SAS, avec effet à compter du 1er juillet 2020.

Le Conseil d’administration a considéré que Monsieur Luca de Meo par son parcours, par son expérience et par sa réussite dans ses précédentes fonctions, réunit toutes les qualités pour contribuer au développement et à la transformation du Groupe Renault dans toutes ses dimensions.

Madame Clotilde Delbos, Directrice général de Renault SA par intérim continuera d’assumer ses fonctions jusqu’à l’entrée en fonction de Monsieur Luca de Meo.

Par ailleurs, le Conseil d’administration a donné un avis favorable à sa nomination aux fonctions de Directeur général adjoint de Renault SA., à compter du 1er juillet 2020.

Le Conseil exprime sa pleine confiance à la nouvelle gouvernance du Groupe et souhaite aux nouveaux dirigeants plein succès dans leur mission.

Monsieur Jean-Dominique Senard, Président du Conseil d’administration, a déclaré à ce propos :

« Je me réjouis de cette nouvelle gouvernance qui marque une étape décisive pour le groupe et pour l’Alliance. Monsieur Luca de Meo est un grand stratège et visionnaire d’un monde automobile en pleine mutation. Son expertise mais aussi sa passion pour l’automobile font de lui un véritable atout pour le groupe. Je remercie également Madame Clotilde Delbos qui assure la direction par intérim du groupe de façon exceptionnelle. Elle a démontré jour après jour son engagement et sa détermination au service de Renault. Ensemble, avec le soutien d’un comité exécutif renouvelé et renforcé, ils formeront une équipe de grande qualité, aux talents décuplés, à la hauteur des ambitions de Renault.»

BIOGRAPHIES

Né en Italie à Milan en 1967, Luca de Meo est diplômé en administration des affaires à l’Université Commerciale Luigi Bocconi de Milan.

Luca de Meo a débuté sa carrière chez Renault avant de rejoindre Toyota Europe, puis le Groupe Fiat où il dirigeait les marques Lancia, Fiat et Alfa Romeo. Il bénéficie de plus de vingt ans d’expérience dans le secteur automobile.

Luca de Meo a ensuite rejoint le Groupe Volkswagen en 2009 en tant que Directeur du Marketing, à la fois pour les voitures particulières de la marque Volkswagen et pour le Groupe Volkswagen.

Il a ensuite occupé le poste de membre du Conseil d’administration en charge des Ventes et du Marketing chez AUDI AG en 2012. Il était Président du Comité Exécutif de SEAT depuis le 1er novembre 2015 jusqu’en janvier 2020 et membre des Conseils de Surveillance de Ducati et de Lamborghini, et Président du Conseil d’administration du Groupe Volkswagen en Italie.

Née en 1967, Clotilde Delbos est diplômée de l’EM Lyon. Elle a débuté sa carrière en Californie puis à Paris, chez Price Waterhouse, avant de rejoindre le groupe Pechiney en 1992. Elle occupe différents postes avant de devenir directeur financier de Division. Après l’acquisition de Pechiney par le groupe québécois Alcan, Clotilde Delbos devient, en 2005, directeur financier de la division Engineered Products, jusqu’à la cession en 2011.

Clotilde Delbos rejoint le Groupe Renault en 2012 en tant que directeur performance et contrôle du Groupe puis elle est nommée directeur Alliance, performance et contrôle en mai 2014. En avril 2016, elle est nommée directeur financier du Groupe Renault et président du conseil d’administration de RCI Banque, et devient membre du comité exécutif du Groupe Renault.

Le 1er avril 2019, Clotilde Delbos se voit également rattacher la direction du contrôle interne. Le 11 octobre 2019, elle est nommée Directeur général de Renault par intérim et demeure directeur financier du Groupe Renault et président du conseil d’administration de RCI Banque.

François LEROUX