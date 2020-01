LE FRANÇAIS HADRIEN DAVID ET L’AUSTRALIEN OSCAR PIASTRI, LES NOUVELLES RECRUES DE LA RENAULT SPORT ACADEMY

Les filières dévoilent peu à peu leur promotion 2020. La ‘Renault Sport Academy’ vient ainsi d’officialiser deux arrivants : Hadrien David et Oscar Piastri. Le premier va piloter en Eurocup Formule Renault et le second, en F3 FIA.

En 2019, la promotion de la Renault Sport Academy était formée de Ye Yifei, Victor Martins, Max Fewtrell, Christian Lundgaard, Caio Collet, Zhou Guan Yu et du regretté Anthoine Hubert. Lesquels d’entre eux poursuivront ? … On note qu’en Toyota Racing Series, qu’il dispute actuellement en Nouvelle-Zélande, Collet porte un discret emblème « Renault Sport Academy », sous l’épaule droite…

En attendant , voici deux nouveaux arrivants dans le giron de la ‘ pouponnière’ Renault.

Le jeune espoir Français Hadrien David est l’une des nouvelles sensations hexagonales. Vainqueur de la F4 France, pour sa première année en sport auto, il s’est également offert des sorties victorieuses en F4 SEA en Asie. On ne pouvait rêver de meilleurs débuts !

Âgé de quinze ans seulement, le Français est devenu le plus jeune lauréat d’un Championnat FIA F4 avec sept victoires et sept autres podiums à son actif en vingt et une courses.

Son titre lui a valu une intégration au sein de la Renault Sport Academy. Prochaine étape : l’Eurocup FR, avec l’équipe Hollandaise MP Motorsport. Le challenge sera difficile et charge au tricolore de confirmer…

Hadrien David confie:

« Rejoindre la Renault Sport Academy est un rêve qui devient réalité après mon sacre en Championnat de France F4 l’an dernier. J’ai hâte de porter les couleurs de Renault en 2020 et de disputer la Formule Renault Eurocup, une catégorie que je suis depuis mon enfance. La compétition sera féroce et je serai aussi le plus jeune pilote sur la grille, mais je suis impatient de relever ce défi. C’est formidable d’avoir le soutien de l’Academy et je suis convaincu que nous pourrons réaliser de belles choses cette saison. »

Signalons qu’il y a déjà un autre inscrit Français : Reshad de Gerus qui a été enrôlé par le Team Britannique Arden. Ils pourraient être bientôt trois avec Emilien Denner, le ChampIon du monde de karting 2019 en catégorie KZ 125c à boite de vitesse et qui brille pour ses débuts en sport auto en Toyota Séries et qui est attendu chez M2…

Un quatrième pilote tricolore pourrait les rejoindre, Victor Martins – le vice champion 2019 – que des rumeurs annoncent à nouveau en Eurocup FR chez ART !

Pour sa cinquantième saison, la catégorie proposera un calendrier de dix meetings, dont neuf accueillent des Grands Prix de F1.

Le Champion sortant de l’Eurocup FR, c’est Oscar Piastri. L’Australien avait débuté en 2017. Il avait participé à plusieurs manches de F4 UAE (décrochant deux podiums), puis il mit le cap sur le British F4. Méthodique, il domina des pilotes plus capés et termina vice-champion, derrière Jamie Caroline.

Ensuite, ce fut l’Eurocup FR, en 2018. Globalement, ce fut une saison à oublier. D’ailleurs, on avait un peu oublié Piastri ensuite… Il testa une GP3 avec Jenzer, mais choisit de poursuivre en Formule Renault.

En 2019, comme au temps du British F4, Piastri joua sur la durée. Très régulier, il remporta son premier titre en automobile. Il porte désormais les couleurs de Renault et la prochaine étape, ça sera la F3 FIA, avec la prestigieuse Scuderia PREMA (avec laquelle il a participé au test de post-saison.)

Oscat Piastri fera équipe avec Logan Sargeant (qu’il a croisé en F4 UAE, en British F4 et en Eurocup FR !) et avec Frederik Vesti, qui sort d’une saison éblouissante en Formula Regional.

Sachant que PREMA est l’écurie Championne en titre, en F3 FIA, le jeune Argentin Piastri va devoir avoir les épaules larges…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : RENAULT et RENAULT SPORT