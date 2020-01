VICTOIRE FINALE AU MONTE CARLO DE LA HYUNDAI DE NEUVILLE-GILSOUL DEVANT LES TOYOTA D’OGIER ET EVANS

Le pilote Belge Thierry Neuville s’offre enfin un premier succès en Principauté!

L’équipage Belge la paire que forme le duo Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul, remporte ce dimanche 26 janvier en fin de matinée, le Rallye Monte Carlo, première manche du Championnat du monde des Rallyes WRC 2020 !

Au volant de leur Hyundai i20 CoupeWRC, les deux Belges ont survolé cette ultime étape, décrochant les quatre succès dans les quatre spéciales!

Thierry qui indiquait à l’issue de la Power stage victorieuse :

« Nous avons eu une feeling incroyable ces deux derniers jours et nous avons pu rattraper le temps. Nous voulons cette victoire depuis un certain temps mais nous avons montré nos performances ce week-end et c’est une excellente façon de commencer la saison. »

Au final, Thierry Neuville et Nicolas Gilsoul triomphent en précédant les deux pilotes Toyota, d’Ogier finalement second à 12 secondes 6 et d’Evans qui complète le podium à 14 secondes 3 de Neuville et à 1 seconde7 de son équipier Seb Ogier!

Avant cette ultime spéciale, la Power stage, l’ES16, La Cabanette – Col de Braus, seconde et dernier spéciale de ce Monte Carl’, long de 13,36 km, le classement général provisoire était le suivant:

1 Neuville, 2 Evans à 11.1 et 3 Ogier à 12.6

Au premier passage dans l’ES14, Thierry Neuville avait réalisé le meilleur temps de cette spéciale en 9’47.9.

Neuville signait un chrono de 9’39.0 ex aequo avec le temps d’Ogier de 9’39.0 et Evans de 9’42.2

Ogier lançait:

« Je pense que nous pouvons être contents d’un tel début de saison, car démarrer par un podium est toujours une bonne chose. »

Seb poursuivait:

« Il y a du chemin à faire pour extraire tout le potentiel de cette voiture, mais je me suis vraiment bien amusé. »

Et Evans enchaînait

« Je n’avais pas l’impression de faire une si mauvaise spéciale, mais évidemment le chrono n’est pas bon. Je ne suis pas vraiment sûr à 100% pourquoi. »

Et il ajoutait:

« Nous étions heureux jusqu’à hier soir, je ne peux pas dire que j’ai été heureux aujourd’hui. Il m’a manqué un truc aujourd’hui et je ne suis pas sûr de la raison. Il y a du travail à faire mais dans l’ensemble, c’est un week-end positif. »

Lors de l’ES15, les 18,41 km de la deuxième ascension de La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava et de son mythique col de Turini, Neuville l’emportait encore !

Rappel. Au premier passage, Thierry Neuville avait signé le meilleur temps de cette spéciale en 11’24.1.

La Hyundai i20 Coupe WRC de Neuville-Gilsoul parcourait cette fois la distance en 11’25.1 reléguant Ogier- Ingrassia et leur Toyota Yaris WRC, crédités eux de 11’26.5, à 1.4. Suivaient dans l’ordre la Ford Fiesta WRC d’Esapekka Lappi-Janne Ferm, troisièmes eux en 11’31.4, à 6.3 et le tandem Elfyn Evans-Scott Martin, seulement quatrièmes avec leur Toyota Yaris WRC, en 11’32.2, à 7.1

Neuville qui confiait:

« J’ai fait une bonne spéciale, j’ai fait le maximum. Ils sont tous capables de surprises encore donc j’ai attaqué fort! »

Ogier expliquant, lui :

Quant à Evans, lui, il précisait:

« Je n’avais pas l’impression de faire une si mauvaise spéciale, mais évidemment le chrono n’est pas bon. Je ne suis pas vraiment sûr à 100% pourquoi. »

Auparavant plus tôt en matinée, dans l’ES14, entre La Cabanette et Col de Braus, 1er passage dans ses 13,36 km, le duo Thierry Neuville- Nicolas Gilsoul réalisait déjà le scratch avec leur Hyundai i20 Coupe WRC en 9’47.9. Il devançait alors les deux pilotes Toyota, l’équipage Elfyn Evans, Scott Martin, précédant alors en 9’53.3, à 5.4 du Belge, la paire Française Ogier-Ingrassia, créditée, elle de 9’54.4 et qui lâchait 6.5

Enfin lors de la première spéciale de cette dernière matinée, le 1er passage dans l’ES13- La Bollène-Vésubie – Peïra-Cava et ses 18,41 km, Neuville-Gilsoul avait déjà brillé, remportant cette 1ére ES de ce dimanche en 11’24.1 devant Evans-Martin seconds avec la plus rapide des Toyota Yaris WRC en 11’29.1, à 5.0 et celle d’Ogier-Ingrassia, en 11’30.3, à 6.2

Preuve que leur victoire est amplement méritée, la paire Belge de l’équipe Coréenne Hyundai, ayant littéralement survolé cette dernière journée avec un sans-faute :

4 victoires sur les quatre possibles !!!

Derriére ce trio qui a survolé lors des quatre journées ce Monte Carl’ on pointe dans l’ordre les Finlandaid Esapekka Lappi et Janne Ferm avec leur Ford Fiesta WRC, 4émes à 3’09.0 et KalleRovanperä Jonne Halttunen avec la troisième Toyota Yaris WRC à 4’17.2.

Lesquels devancent in extremis ce dimanche matin devant Loeb et Daniel Elena, en délicatesse avec leurs pneumatiques et finalement sixièmes à avec l’autre Hyundai i20 Coupe WRC, encore en course après l’abandon sur accident de celle du Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tänak et classés eux à 5’04.7

Un mot encore sur Sébastien Loeb, longtemps au pied du podium au quatrième rang avec sa Hyundai à 5’04.7, mais qui a glissé à la sixième place ce samedi matin désormais devancé par Lappi et Rovenperä. Explication:

« J’avais un pneu complètement détruit dans la spéciale d’avant et maintenant nous devons finir avec ses pneus pour essayer de terminer ce rallye, donc j’étais très lent. »

Plus tard aprés son arrivée, il lâchait encore:

« Cela ne s’est pas très bien passé pour nous. J’ai eu un mauvais choix de pneus aujourd’hui, donc je roulais lentement pour m’assurer de terminer. C’est sûr que ce n’est pas mon meilleur rallye. »

En R5, les Citroën C3 R5 ont littéralement écrasé la concurrence, en WRC-2 avec le Norvégien Mads Ostberg, et en WRC-3 avec un podium 100% Français composé d’Eric Camilli, de Nicolas Ciamin et de Yoann Bonato. Yohan Rossel, le Champion de France en titre.

Gilles GAIGNAULT

Photos : TEAMS