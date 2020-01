TOYOTA RACING SERIES : L’EXPLOIT DU JEUNE FRANÇAIS ÉMILIEN DENNER QUI REMPORTE L’UNE DES COURSES.

Exploit, le mot est faible pour évoquer le triomphe d’Émilien Denner du Team M2 à Teretonga.

Il devient le deuxième Français à s’imposer en Toyota Racing Series après Brandon Maïsano

et il est surtout le premier vainqueur sans expérience préalable en automobile.

Après Highlands Motorsport Park, la Toyota Racing Series vient à Teretonga. Blessé, Amaury Cordeel de l’écurie Kiwi, jette l’éponge et déclare forfait.

Igor Fraga qui roule pour M2 remporte sa première pole. Chelsea Herbert du Team Giles, se fait piéger alors qu’elle sort des stands et que ses pneus sont donc froids… La Néo-Zélandaise tape violemment et elle se retrouve à l’hôpital avec une vertèbre cassée. Sa saison est finie!

Course 1

Caio Collet du MTEC dépose Grégoire Saucy de Giles au feu vert, pour le gain de la seconde place. Fraga a du mal à trouver la 2. Collet et Saucy en profitent pour passer devant. Le Champion d’eSport tente de tasser le Suisse, en vain. A partir de là, le Brésilien Collet déroule. Saucy sème Fraga. Franco Colapinto de chez Kiwi voudrait les rejoindre, mais l’Argentin est un peu trop court.

Collet s’impose et contrairement à la semaine dernière, il n’y a pas de réclamations ! Premier succès donc, pour le Brésilien et pour son équipe MTEC. Saucy et Fraga l’encadrent sur le podium.

Course 2

Huitième de la course 1, Émilien Denner qui pilote pour M2 est donc en pole le dimanche matin. Il contient Lirim Zendeli du Giles au feu vert, tandis qu’Ido Cohen, autre pilote M2, surprend Liam Lawson l’un de ses partenaires chez M2. A mi-course, Henning Enqvist du Giles sort et entraîne un safety-car.

Lawson profite du regroupement pour harceler Cohen. Il finit par trouver un solution, mais Zendeli est déjà trop loin.

As du karting, Denner le jeune Français décroche son premier succès en auto. Il est le premier pilote à s’imposer en Toyota Racing Series en arrivant directement du karting. Zendeli finit second et Lawson, les accompagne sur le podium.

Course 3

Lawson se jette sur le poleman Jackson Walls de MTEC. Pour éviter le contact, l’Australien le laisse passer. Fraga oublie Yuki Tsunoda du M2 et passe deux. Derrière, Oliver Rasmussen autre pilote MTEC, tire tout droit et il arrive à regagner le peloton sans bobo.

Déconcentré suite au dépassement de Lawson, Walls commet une erreur. Fraga et Tsunoda en profitent. En tête, Lawson enchaîne les tours de qualifications et Fraga de l’imiter. À mi-course, le Toyota du leader s’arrête brusquement..

… Pour repartir quelques secondes plus tard. Lawson a du avoir chaud ! Rasmussen, qui semble affecté de coupures récurrentes de cerveau, s’accroche stupidement avec Denner, en vue de l’arrivée. Safety-car.

C’est derrière la voiture de sécurité que le peloton franchit le damier. Lawson s’impose ainsi devant Fraga et Tsunoda.

Au classement, Lawson est en tête. Avec trois victoires en deux week-ends, il reste une valeur sûre pour le titre. Fraga, plus réguliers, lui rend 14 points. Saucy, qui ne s’est pas imposé, est trois.

Avec son abandon dans la course 3, harponné par Rasmussen, Denner perd tout le bénéfice d’un beau week-end car il reste dix.

Joest Jonathan OUAKNINE