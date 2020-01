INDY LIGHTS : KYLE KIRKWOOD CHEZ ANDRETTI

Champion d’Indy Pro 2019, Kyle Kirkwood a reçu une bourse pour aller en Indy Lights. Il a opté pour Andretti, avec laquelle il avait effectué des essais en novembre.

Comme chaque année, l’hiver en long en Indy Lights. Andretti avait déjà annoncé l’embauche de Robert Megennis. L’équipe annonce aujourd »hui son second pilote : Kyle Kirkwood.

Natif de Jupiter (!), en Floride, Kirkwood est le nouveau ‘golden boy’ des monoplaces US. En 2015, il effectua ses débuts en auto, en F1600, avec l’ex-écurie d’Indycar, Chastain Motorsport. Il y remporta un premier succès. En 2016, il « monta » en F4 US et termina sur le podium à la 3éme place, avec Primus.

Puis, ce fut l’enchaînement. En 2017, il rempila en F4 US, passant chez Cape Motorsport. Champion, il inscrit plus de points qu 2e ete ses dauphins, les second et troisième réunis !

Kylel remporta également le « Volant » US F2000 Shootout. En 2018, il suivit Cape Motorsport en US F2000. Ce fut une véritable OPA avec la bagatelle de .. 15 victoires en 17 courses !

En parallèle, il fut le premier cChampion de la F3 Americas avec Abel Motorsport. En 2019, ce fut l’Indy Pro, avec RP Motorsport. Le premier tiers de saison fut laborieux, puis le rouleau-compresseur Kirkwood se remit en marche… Avec 9 victoires durant les 11 courses suivantes, il refit son retard et s’imposa pour deux points.

RP Motorsport l’envoya disputer la finale de l’EuroFormula Open, à Monza. L’Américain fut plus timide. Quoi qu’il en soit, après quatre titres en trois saisons, Kirkwood est maintenant attendu en Indy Lights.

Réussira-t-il l’exploit de s’imposer aux trois niveaux de la « Road to Indy » ?

Notez qu’Andretti devrait aligner quatre voitures au total. Tristan Charpentier a effectué un test avec l’équipe et on espère que le Français pourra concrétiser son volant avec cette équipe prestigieuse.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : ANDRETTI AUTOSPORT