MOTOGP 2020 : UN CALENDRIER DEFINITIF…MAIS PROVISOIRE !

Dorna a donc publié le calendrier définitif des 20 GP de la saison 2020, la Finlande est venue s’ajouter à liste des circuits autorisés à organiser un GP moto.

Autorisés mais payants, très payants…

Et ce calendrier dit définitif ne l’est pas… à cause de la Finlande justement dont le circuit, pour l’instant n’est pas homologué !

On oubliera les remarques désobligeantes des pilotes d’essai qui sont les seuls à y avoir roulé, le circuit serait ennuyeux, on ne pourrait pas y dépasser…

LA MAQUETTE DU KYMIRINGEt d’entrée, en les écoutant, j’ai pensé au GP de Monaco de F1 où en effet dépasser est quasi impossible mais y gagner est devenu du coup un acte d’héroïsme reconnu par le monde entier !

Donc ce sera un peu serré semble t’il, et donc avec des écarts importants et des luttes à coups de carénages, la baston n’a pas besoin d’une ligne droite longue comme un jour sans pain pour faire des courses inoubliables…

Donc, on verra sur les dates de ce calendrier que l’on ira, Michelin en tête bien sûr, tester ce fameux Kymiring un mois avant le GP…

Pour le reste des choix de dates, bonne idée, enquiller le Qatar et la Thaïlande dans la foulée dès le début de saison, Losail est déjà très à l’est et c’est autant de gagné pour aller rouler à Buriram.

Inversion du calendrier entre le Sachsenring et Assen, le circuit allemand a gagné 30 000 spectateurs en 2019, juste en réduisant ses tarifs d’entrée tellement prohibitifs que les fans allemands préféraient aller à Assen.

Mauvaise idée en revanche d’organiser le GP de Brno et le GP d’Autriche avec une seule semaine de délai, ils ont le même public en fait et l’Autriche a tué le circuit morave, qui perd un argent dingue après avoir été le GP qui ramassait le plus de monde…

Bon, 20 GP ça devient colossal, génial pour le public (et pour les droits TV !) mais les teams ont un peu de mal à suivre et que dire des pilotes qui voient s’empiler les GP d’une semaine sur l’autre, ce qui est usant et surtout infernal si on se blesse.

Car alors on rate un nombre de GP beaucoup plus important !

Bon, « Racing is life, anything befeore or afer is just waiting.. »

Très belle réplique de Steve McQueen dans le film « Le Mans » de 1971, soit « La vie c’est la course, tout ce qui vient avant ou après est juste de l’attente »…

On attend alors, premiers « vroom vroom » à Sepang d’ici quelques jours…

Le 7 février « Bon sang mais bien sûr ! » (autre réplique culte) c’est demain ça !

On rappelle juste que 2020 est une année cruciale car à la fin de la saison, les contrats de tous les pilotes importants se terminent…

Ambiance en somme, on attend encore juste quelques jours…

Lien vers le calendrier de l’année (avec plein de précisions)

https://www.motogp.com/fr/calendar

J ean Louis BERNARDELLI