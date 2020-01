LE TRIO OGIER-EVANS-NEUVILLE SURVOLE TOUJOURS CE SAMEDI MATIN, LE MONTE CARLO

Suite des hostilités ce samedi matin sur les routes du Monte Carlo

Rappelons que ce samedi matin, Sébastien Ogier possède seulement 1 seconde 2 d’avance sur son équipier Elfyn Evans et 6 secondes 4 sur la Hyundai i20 WRC de Thierry Neuville.

Dans des conditions visiblement plus difficiles que vendredi et des pneus cloutés, les trois leaders continuent leur outrageante domination et survolent la concurrence.

Pour huit infimes petits dixièmes obtenus, Thierry Neuville avec sa Hyundai I20 WRC, devance les deux Toyota Yaris WRC de ses deux adversaires, précédant Sébastien Ogier lors de cette ES9, premier des deux passages du jour, entre Saint-Léger-les-Mélèzes et La Bâtie-Neuve et ses 16,87 km

Au classement général provisoire, ces trois-là sont toujours regroupés en cinq secondes ! Pour l’ES10 à suivre, tout le monde pourra bénéficier de pneus cloutés frais…

Ogier indiquait :

« Je pense que c’était une bonne spéciale pour démarrer la journée. Il y a de très petits écarts dont tout est bon à prendre. »

De son cote Neuville lâchait :

« Nous devons voir ce que les gars font derrière. J’ai eu de belles corrections donc j’ai pu faire une bonne spéciale avec beaucoup de confiance. »

Cependant qu’Evans, lui, précisait :

En WRC-3 et R5, Eric Camilli continue sa domination avec plus d’une minute devant Nicolas Ciamin, qui découvre lui le pilotage de sa C3 R5. Au troisième rang, Mads Ostberg conserve la tête du WRC-2 mais Ole Christian Veiby demeure toujours très menaçant.

EVANS SURVOLE LA 10éme SPÉCIALE ET REPREND LA TÈTE !

Dans la suivante seconde et dernière de la matinée, l’ES10, celle du 1er passage dans La Bréole – Selonnet, longue de 20,73 km, festival du jeune Gallois Elfyn Evans, lequel au volant de sa Toyota Yaris WRC, colle 7 secondes 6 à son partenaire Ogier et 13 secondes 8 à Neuville. Loeb seulement huitième perd gros… 38 secondes

Du coup au général provisoire, Evans récupère le commandement avec 4 secondes 8 d’avance sur Ogier et désormais 16 secondes 6 sur Neuville

Quant à Loeb toujours solidement installé au pied du podium, lui, il concède désormais … 1 minute 56’2.

Esapekka Lappi qui complète le Top 5 de ce podium provisoire, pointant à 2’314 devant Kalle Rovenperä classé à 2’59.3

Eric Camilli suit au septième rang mais loin ,très loin, à … 9’10.2

Evans qui confiait :

« Ce fut une bonne spéciale et j’ai senti que j’étais capable d’être fluide et de garder de la vitesse dans la plupart des endroits. Nous avons essayé de ne pas détruire les clous dans la première partie et les conditions se sont définitivement améliorées depuis le passage des ouvreurs avec ce soleil. »

Et à ses côtés, Ogier, enchaînait :

« Ça va, je suis heureux d’être là parce que les conditions étaient très difficiles. J’ai eu du mal à faire confiance aux informations des ouvreurs. La route est compliquée à lire. »

Neuville expliquant, lui :

« Les corrections des ouvreurs marchent très bien aujourd’hui, je suis plus en confiance. Je pensais avoir fait une bonne spéciale mais quand je vois les temps, il semble que ce ne soit pas suffisant. »

En WRC-3 et R5, Eric Camilli continue sa domination possédant plus d’une minute d’avance sur Nicolas Ciamin, qui découvre, lui, le pilotage de sa C3 R5.

Mads Ostberg les suit et conserve, lui, la tête du WRC-2 devant Ole Christian Veiby.

Suite des hostilités ce samedi après-midi avec les ES11 à partir de 14 Heures 08 et ES12, les seconds passages dans les spéciales de la matinée

Gilles GAIGNAULT

Photos : WRC – TEAMS