LA VIDEO DE LA VIOLENTE SORTIE DE ROUTE DE LA HYUNDAI D’OTT TÄNAK CE 24 JANVIER AU MONTE CARLO

Ce vendredi matin dès la 4éme épreuve spéciale, le Champion du Monde en titre, le pilote Estonien Ott Tänak, a été victime d’une très violente sortie de route et ce à très haute vitesse, estimée à 180 Km/h et se voit naturellement contraint de quitter la course et d’abandonner.

L’accident est survenu au cours de l’ES4, le 1er passage entre St-Clément et Freissinières et long de 20.68 km, au kilomètre 9 de cette spéciale

Le Champion du monde en titre Ott Tänak est violemment sorti de la route après 9 km de spéciale où l’Hyundai a effectué plusieurs tonneaux !

Fort heureusement le pilote et son copilote sont eux-mêmes parvenus à sortir indemnes de l’habitacle. Mais pour l’équipage de la Hyundai N°8, le Monte Carlo 2020, était trop tôt terminé…

Lorsque l’on visionne les images de leur accident et qu’on découvrait ensuite l’état de la voiture, on peut parler de miracle ‘ et les invite à aller à Lourdes …

Plus de peur que de mal donc, mais ils devront néanmoins d’ailleurs demeurer en observation à l’hôpital de Gap jusqu’à ce samedi matin !

Ott Tänak en fin de journée nous donnait de ses nouvelles :

« Tout d’abord, Martin et moi nous nous sentons bien. Nous nous rétablissons bien et serons bientôt en forme. Dans les premiers temps avec notre nouvelle voiture, nous nous améliorions pas à pas. Hier soir, je ne pouvais vraiment pas comprendre tout ce qui se passait. Pendant la nuit, nous avons réussi à beaucoup travailler avec les ingénieurs et ce vendredi matin, la voiture je la sentais déjà mieux. Bien sûr, ça aurait été bien de continuer encore un peu pour améliorer la sensation et pour m’adapter à nouveau, mais c’est comme ça. Oui, nous avions déjà quelques temps de retard avant l’accident. En gros, dans la première étape de ce matin, nous avons vraiment eu des conditions difficiles et ça a été difficile. Je suis sûr que tout le monde a eu quelques chaleurs et c’est normal dans ce genre de conditions. »

Gilles GAIGNAULT

Photos : WRC et TEAMS

Vidéo : CANAL+