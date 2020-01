BATAILLE ROYALE POUR LE FUTUR PRINCE DU MONTE CARLO DIMANCHE A MONACO, ENTRE EVANS, OGIER, NEUVILLE!

Avant la reprise en ce début d’après-midi de ce samedi 25 janvier 2020 et les ES11 et ES12 un second passage, le Gallois de l’équipe Toyota, Elfyn Evans occupe la tête, avec seulement quatre secondes d’avance sur son partenaire, le Français Sébastien Ogier et seize sur la Hyundai du Belge Thierry Neuville et ce après les deux 1éres spéciales disputées en matinée, les ES9 et ES10, premiers passages dans Saint Léger les Mélèzes-La Battie Neuve et ses 16,867 km et l’ES12, La Bréole – Selonnet longue, elle, de 20,73 km !

Distancé ce matin, Thierry Neuville entame mieux sa relance dans l’ES11 cet après-midi sur des routes devenues plus sèches. Et du coup, le pilote Hyundai distance de suite, de 5 secondes 6, le leader Elfyn Evans mais de seulement… 8 dixièmes, Ogier !

Neuville qui indiquait :

« Je pense que ce n’est pas suffisant mais j’ai fait tout ce que je pouvais. J’espère que c’est un bon chrono mais je ne suis pas sûr. »

Evans précisant :

« J’étais juste un peu prudent sur la glace, je pense. Il faut regarder les intermédiaires. »

Le leader conservait toutefois la tête mais désormais avant l’ultime spéciale encore au menu de ce samedi… à égalité avec Sébastien Ogier, auteur du deuxième temps avec 9’35.4 contre 9’34.6 pour Neuville mais 9’40.2 pour Evans

Ogier qui lâchait, lui :

« Nous devons continuer pour faire un écart, nous sommes extrêmement proches, alors continuons. »

Ensuite, on pointait la Ford Fiesta WRC M-Sport du Finlandais Esapekka Lappi excellent 4éme à 5 secondes 7, devant Sébastien Loeb qui concède lui 17 secondes 3 et précède la troisième Toyota Yaris de Kalle Rovenperä, classé à 20 secondes 4

Au général provisoire, Evans et Ogier, se retrouvaient ex-æquo, à égalité parfaite de temps, avec onze secondes d’avance sur Thierry Neuville.

Top 5 complété par Sébastien Loeb à 2’07.9 et par Esapekka Lappi cinquième à 2’31.5

Dernière spéciale cette ES12 le deuxième passage entre La Bréole et Selonnet avec ses 20,73 km

A nouveau crédité du meilleur temps avec 12’12, Thierry Neuville, devance Evans de 4 secondes 6 et Ogier de 9 secondes 5 et il se rapproche au général à 6 secondes 4 du leader Elfyn Evans lequel précède maintenant Ogier de 4 secondes 9. Désormais avant l’étape finale ce dimanche … une seconde et demi séparent le Français de Toyota, au Belge d’Hyundai!!!

Au vu des résultats de cette deuxième journée, bien difficile d’établir un quelconque pronostic quant au vainqueur final et aux positions de ces trois pilotes sur le podium ce dimanche sur le port de Monaco !

Derrière ce trio magique, Sébastien Loeb a commis une légère erreur, sa Hyundai partant en tête-à-queue… Mais l’ancien nonuple Champion du monde a perdu peu de temps et termine six de la spéciale, à 21 secondes et il conserve, à 2 minutes 24’3, sa quatrième place avec 14 secondes1 d’avance sur Esapekka Lappi, ce dernier classé à 2 minutes 38’4, malgré sa belle quatrième place dans cette ES12 à 11 secondes 5

Huitième le Français Eric Camilli domine toujours la catégorie R5 et le WRC-3. Mads Ostberg le Norvégien écrase le WRC-2. Nicolas Ciamin pointant second au classement général provisoire, mais le Français vise essentiellement de garder sa deuxième place des WRC-3.

Au retour à Gap, Elfyn Evans expliquait :

« C’était tellement difficile de juger le grip. Je suis légèrement sorti dans un fossé mais j’ai eu de la chance de poursuivre. Tu en as besoin parfois. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. »

Quant à Sébastien Ogier, le Gapençais reconnaissait :

« J’ai été trop prudent sur la glace mais je n’ai pas vraiment fait d’erreurs. »

L’homme de l’après-midi avec sec deux scratches confiait lui :

« J’ai vraiment essayé d’attaquer fort et je ne pense pas que j’aurais pu faire beaucoup mieux. Les conditions sont très glissantes. Je pense que nous avons fait du très bon boulot aujourd’hui et nos ouvreurs aussi. C’était bien mieux qu’hier. »

Pour sa part Eric Camilli, lâchait :

« J’ai apprécié la journée mais il m’a été difficile de trouver un bon rythme. J’ai croisé mes pneus pour la dernière spéciale et j’ai pu attaquer. Quand on n’attaque pas, ce n’est pas facile. »

Nicolas Ciamin, concluant :

« Les conditions changeaient d’un virage à un autre. Je suis franchement content d’être à l’arrivée. »

Suite et fin de ce Monte Carlo ce dimanche avec les quatre ultimes spéciales les ES3 à ES16, les deux passages dans ces ‘monuments’ que sont La Bolléne Vésubie-Peïra Caya avec l’incontournable mythique Col de Turini – autrefois théâtre de folles dernièresnuits – et La Cabanette- Col de Braus avec respectivement 18,41 km et 13,36 km à parcourir à deux reprises

Qui triomphera entre Evans, Ogier et Neuville ?

Qui l’emportera entre Toyota et Hyundai ?

« Vas savoir Charles… » Comme l’aurait surement dit le regretté Jean Gabin !!!

Gilles GAIGNAULT

Photos : WRC – TEAMS

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE DE CE MONTE CARLO 2020 CE 25 JANVIER

1 – Evans-Martin (Toyota Yaris WRC) en 2h28’35″1

2 – Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris WRC) à 4″9

3 – Neuville-Gilsoul (Hyundai i20 WRC) à 6″4

4 – Loeb-Elena (Hyundai i20 WRC) à 2’24″3

5 – Lappi-Ferm (Ford Fiesta WRC) à 2’38″4

6 – Rovanperä-Halttunen (Toyota Yaris WRC) à 3’27″3

7 – Katsuta-Barritt (Toyota Yaris WRC) à 10’31″1

8 – Camilli-Buresi (Citroën C3 R5 WRC3) à 11’31″1

9 – Ostberg-Eriksen (Citroën C3 R5 WRC2) à 12’13″7

10 – Ciamin-Roche (Citroën C3 R5 WRC3) à 12’39″5

11 – Suninen-Lehtinen (Ford Fiesta WRC) à 12’52″7

12 – Veiby-Andersson (Hyundai i20 R5 WRC2) à 13’11″1

13 – Bonato-Boulloud (Citroen C3 R5 WRC3) à 13’20″1

14 – Rossel-Fulcrand (Citroen C3 R5 WRC3) à 13’26″4

15 – Munster-Louka (Skoda Fabia R5 WRC3) à 13’36″7