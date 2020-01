YANN BELHOMME QUITTE L’EQUIPE DUQUEINE

En ce début d’année 2020, on apprend la réorganisation de la structure DUQUEINE Automotive, et aussi et surtout départ du trés charismatique et professionnel Yann BELHOMME, l’homme en charge du bon fonctionnement et du management de cette équipe de course!

Après six années consacrées principalement au développement de l’écurie DUQUEINE Engineering et de DUQUEINE Automotive, Yann BELHOMME quitte en effet la structure basée sur le pole mécanique d’Alés au cœur de la région Cévenole.

Née en 2014 à l’initiative de l’homme d’affaires Lyonnais, l’ancien pilote Gilles DUQUEINE, Yann BELHOMME a assuré la création de l’écurie éponyme. Et lui a fait franchir rapidement un pas énorme vers les sommets de la discipline!

De ses débuts en Championnat de France GT en 2014, jusqu’aux 24 Heures du Mans en 2019, Yann BELHOMME a su mener avec brio, l’équipe DUQUEINE, jusqu’à l’amener parmi les écueies les plus compétitives de l’élite mondiale de l’endurance automobile.

Cette dernière saison aura marqué l’histoire de l’écurie avec une première participation au double tour d’horloge Sarthois dans la catégorie LMP2. Doté d’un équipage de pointe, l’écurie aura marqué les esprits ayant réussi à occuper une troisième place durant plusieurs heures malgré une crevaison ayant eu lieu en tout début de course.

Yann qui confie:

“J’ai apprécié mes six années passées au sein de DUQUEINE Engineering. J’ai eu à cœur de développer une équipe performante. Rassembler des compétences autour de la compétition et des valeurs sportives est quelque chose d’incroyable. Merci à toute l’équipe et à Gilles DUQUEINE pour ces expériences formidables. J’ai hâte de relever un nouveau défi et je souhaite à l’équipe le meilleur pour l’avenir.”

Pour ce qui le concerne, Gilles DUQUEINE, ajoute et précise:

“ Yann a permis à DUQUEINE Engineering de se développer jusqu’à l’excellence du sport automobile mondial. Son engagement pour le groupe a toujours été exemplaire et sa passion pour l’équipe n’a jamais faibli. Je tiens sincèrement à remercier Yann pour toute sa contribution et je lui souhaite beaucoup de succès dans la prochaine étape de sa carrière.”

Alors que la saison 2020 se profile, Gilles DUQUEINE nous indique que les objectifs des deux filiales restent identiques :

– CONSTRUCTEUR : Fabrication, vente et assistance technique des DUQUEINE D08 LMP3

– TEAM : Programme en Championnat d’Europe d’Endurance ELMS et Le Mans avec une ORECA LMP2 07

Gilles GAIGNAULT

Photos : Thierry COULIBALY – Antoine CAMBLOR