OLIVER JARVIS OFFRE LA POLE A L’EQUIPE MAZDA AUX 24 HEURES DE DAYTONA 2020

Le pilote Britannique Oliver Jarvis signe la pole des 24 Heures de Daytona, la manche inaugurale du Championnat d’endurance US de l’IMSA WEATHER

Oliver Jarvis qui partage le volant de l’une des deux Mazda RT24-P, la N°77 de l’écurie Joest avec le Français Olivier Pla – le poleman des essais du ROAR Before début janvier – et avec Tristan Nunez, s’est montré le plus rapide sur l’anneau Floridien lors des qualifications, décrochant le temps de référence avec un chrono de 1’33’711.

Jarvis précéde le Colombien Juan Pablo Montoya, qui pilote lui l’une des deux Acura ARX-05 du Team Penske, avec le Français Simon Pagenaud et l’Américain Dane Cameron et second avec 1’34.154 à 0.443 et la voiture-sœur, l’autre Mazda, RT24-P la N°55, pilotée par Jonathan Bomarito qui fait équipe lui avec Ryan Hunter-Reay et Harry Tincknell et réalise le 3éme temps avec 1’34.169, à 0.458

Ensuite, on pointe avec 1’34.294, à 0.583, le Brésilien Felipe Nasr et la 1ére des Cadillac DPi-V.R, la N°31 du Wheelen Engineering Racing que piloteront ave lui en course, Pipo Derani, Felipe Albuqueque et Mike Conway ;

Le Top 5 étant complété par une autre Cadillac, celle du Wayne Taylor Racing confiée à l’Australien Ryan Briscoe qui roule avec Scott Dixon, Kamui Kobayashi et Renger van der Zande et crédité de 1’34.442, à 0.731.

LMP2, BEN KEATING EN POLE AVEC L’ORECA 07 PR1 MATHIASEN

Dans la catégorie des LMP2, la pole revient à l’une des ORECA 07, la N°52 du PR1 Mathiasen Motorsports aux mains de Ben Keating qui aura notamment le jeune Français Gabriel Aubry comme équipier et auteur du meilleur temps avec 1’37.446.

ll précéde trois autres ORECA 07, avec dans l’ordre la N°81 du DragonSpeed confiée à Henrik Hedman, la N°8 du Tower Motorsport by Starworks que pilotait John Farano et la N°38 du Performance Tech Motorsports.

1ére LIGNE 100% PORSCHE EN GTLM

Le Britannique Nick Tandy – ancien vainqueur des 24 Heures du Mans – et le Belge Laurens Vanthoor offrent à l’équipe Porsche la pole et une 1ére ligne 100% ‘Made in Stuttgart’

Avec 1’42.207, Tandy décroche la pole au volant de la Porsche 911 RSR N°911, devançant son partenaire Belge, avec la N912, qu’il précède de… 0.049 seconde !

Suivent les deux nouvelles Corvette C8.R, la N° 3 devant la 4, avec 1’42.545 et 1’42.801

Puis les deux BMW M8 GTE la 25 et la 24. Et l’unique Ferrari F488 GTE, la N°62 de l’écurie Texanne du Risi Competizione.

En GTD, pole pour Porsche avec la 911 GT3 R N°9 du Pfaff Motorsports, Zach Robichon réalisant le meilleur tour de cette catégorie avec 1’45.237, devant la Ferrari 488 GT3 N° 63 de la Scuderia Corsa.

Derriére, on pointe Trent Hindman avec l’Acura NSX GT3 N°57 du Heinricher Racing w-MSR Curb-Agajanian. La BMW M6 GT3 N°96 du Turner Motorsport suit en 4éme position devant la plus rapide des Lamborghini Huracan GT3, la N11 du GRT Grasser Racing Team, qui compléte le Top 5.

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA et TEAMS