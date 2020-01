 L’ACO et l’IMSA DONNENT NAISSANCE A l’ENDURANCE COMMUNE A PARTIR DE 2021!

Gilles Gaignault, grand fan des courses d’endurance depuis des décennies, nous rappelait lui qui a été l’attaché de presse du Président de la FIA, Jean-Marie Balestre, qu’on en parlait depuis des lustres… des décennies !

C’est désormais chose faite et visiblement une formidable nouvelle et l’on ne peut que les en féliciter car c’est dorénavant une réalité… l’ACO et l’IMSA se rapprochent … ENFIN… et ce afin de créer une catégorie commune, à partir de la saison 2021!

L’ACO et l’IMSA, après avoir formalisé un accord pour un futur commun, ont donc annoncé ce vendredi 24 janvier 2020, la convergence de la catégorie reine et la naissance d’un règlement commun!

A l’occasion de la manche inaugurale du Championnat d’endurance Américain 2020, celle des très réputées 24 Heures de Daytona, les deux entités dévoilent donc les lignes directrices de cette plateforme :

En catégorie reine, le LMDh évoluera dans les deux Championnats, d’une part dans le Championnat du Monde WEC de la FIA et d’autre part dans celui de l’IMSA WeatherTech Sportscar Championship aux USA.

Cette plateforme commune répond aux attentes souhaitées depuis tant d’années par de nombreux constructeurs.

Disputer avec la même voiture les 24 Heures du Mans, les Rolex 24 Heures de Daytona, le SuperSebring, courir à Spa-Francorchamps, au Petit Le Mans ou encore à Silverstone, sera désormais bientôt possible.

L’ACO et l’IMSA ont en effet établi ensemble les bases d’un règlement commun pour régir la nouvelle catégorie LMDh.

L’objectif est que dès septembre 2021 en mondial WEC, et dès janvier 2022 en WeatherTech Championship, les constructeurs puissent s’engager en catégorie reine et disputer ces deux Championnats références de l’Endurance avec ce nouveau modèle de voiture, dénommé LMDh.

Les deux entités se sont inspirées d’éléments dans leurs règlementations respectives, soit à partir du règlement Le Mans Hypercar de l’ACO et du DPi 2.0 que préparait l’IMSA.

Fruit de cette convergence, le LMDh se présente ainsi

Sur la base d’un nouveau châssis commun, s’inspirant du Le Mans Hypercar et du LMP2, construit par l’un des quatre manufacturiers actuels de LMP2 :

Dallara, Ligier, Multimatic et Oreca. Ce châssis sera par ailleurs utilisé pour la nouvelle génération de LMP2.

La voiture sera dotée d’un système hybride commun, sur l’essieu arrière, de type KERS

Sa silhouette, son design seront modifiés et développés selon l’identité, la griffe du constructeur qui motorisera cette voiture.

Les caractéristiques techniques de la voiture seront dévoilées plus en détails, en mars prochain, lors du ‘SuperSebring, l’épreuve commune le même week-end et réunissant d’un coté, la manche du mondial WEC et de l’autre, les 12 Heures de Sebring, à l’occasion d’une présentation commune des équipes techniques ACO et IMSA.

A l’avenir, LMDh et Le Mans Hypercar constitueront la catégorie reine de l’Endurance. Une balance de performance assurera une compétition équitable.

Pierre Fillon, le dynamique Président de l’ACO, explique :

« Cette annonce aujourd’hui est le point de départ, essentiel, d’une Endurance commune, portée par l’ACO et l’IMSA. Cette plateforme témoigne de la convergence atteinte par nos deux entités. C’est une formidable réussite pour l’Endurance. Un constructeur pourra bientôt s’engager dans la catégorie reine des deux championnats, FIA WEC et WeatherTech Championship. Cette vision sportive et marketing à long terme, c’est assez rare pour être souligné, offrira de nombreuses opportunités. »

Quant à Jim France, qui préside l’IMSA, lui il confie:

« Lorsque mon père Bill France a organisé la première course d’Endurancec,vle Daytona Continental ici, à l’International Daytona Speedway, en 1962, il voulait déjà réunir les pilotes, les équipes et les constructeurs du monde entier. Portée par l’ACO et IMSA, avec le soutien des constructeurs, l’annonce de ce jour symbolise fièrement avec continuité la vision de mon père. »

Pour sa part Gérard Neveu, le Directeur Général du Mondial WEC, précise encore :

« Le grand vainqueur aujourd’hui est l’Endurance puisqu’une nouvelle opportunité est désormais offerte aux concurrents de courir au plus haut niveau de compétition, de part et d’autre de l’Atlantique, avec la même voiture. Les deux entités, ACO et IMSA, peuvent être félicitées pour leur vision et leur esprit d’équipe. Voir Le Mans Hypercars et LMDh s’aligner ensemble au Mans comme à Daytona sera une perspective incroyablement excitante pour tous les fans de l’Endurance à travers le monde. »

John Doonan, le Directeur Général de l’IMSA, concluant :

« A l’entame de la 51éme saison de l’IMSA, les passionnés de courses d’endurance peuvent considérer ce jour comme l’un des plus marquants pour l’IMSA, l’ACO et l’Endurance. Proposer une plateforme commune pour disposer d’une catégorie reine évoluant au niveau international a toujours été un but pour nos entités, nos constructeurs et surtout le plus important, pour tous les fans d’endurance dans le monde, qui plus est sur du long terme. Aussi nous sommes fiers d’annoncer aujourd’hui que cela est désormais possible. Nous sommes très reconnaissants de la collaboration menée avec nos partenaires ACO et du dialogue trèsouvert avec les constructeurs qui nous ont permis aujourd’hui de présenter cette plateforme LMDh. »

Peter GRISWOLD

Photos : IMSA