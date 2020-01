ABANDON DU CHAMPION DU MONDE EN TITRE OTT TÄNAK AU MONTE CARLO. EVANS LEADER !

Déjà des dégâts sur le Monte Carlo !

Ce vendredi matin dès la 4éme épreuve spéciale, le Champion du Monde en titre, le pilote Estonien Ott Tänak, a été victime d’une très violente sortie de route à très haute vitesse estimée à 180 Km/h et se voit naturellement contraint de quitter la course et d’abandonner.

L’accident est survenu au cours de l’ES4, le 1er passage entre St-Clément et Freissinières et long de 20.68 km, au kilométre 9 de cette spéciale

Le champion du monde en titre Ott Tänak est violemment sorti de la route après 9 km de spéciale où l’Hyundai a effectué plusieurs tonneaux !

Fort heureusement le pilote et son copilote sont eux-mêmes parvenus à sortir indemnes de l’habitacle.

C’est le Britannique Elfyn Evans, co-piloté par Scott Martin, au volant de sa Toyota qui gagne cette ES4, précédant de de 3 »4 Sébastien Ogier. Thierry Neuville le précédent leader, autre pilote Hyundai, visiblement gêné par l’accident de son équipier, lâche 8 » à Evans et cède le commandement au classement général provisoire au pilote Gallois pour trois secondes 4. Ogier est troisième à 5 »5 et Loeb suit à 36 » 9

Auparavant lors de la première spéciale de la matinée, l’ES3, celle de 20,02 Km entre Curbans et Venterol , c’est déjà la Toyota Yaris WRC d’Elfyn Evans qui avait signé le scratch devançant les Hyundai de Sébastien Loeb de 2 »1 et d’Ott Tänak de 5 »2. Sébastien Ogier, qui découvre sa Toyota, pointant 4e à 8 »4 devant le leader Thierry Neuville et sa Hyundai à 20′

Et dans la foulée, Evans remporte ensuite l’ES5, entre Avançon et Notre-Dame-du-Laus et ses 20,59 km, précédant dans l’ordre Ogier de 4 »2, Neuville de 5 »5, Loeb de 11 »5, Rovenperä de 21 » 2 et Lappi de 21 » 9

Au Général, Evans consolide son leadership avec 8 »9 sur Neuville et 9 »7 sur Ogier.

Loeb suit légèrement distancé en 4e position à 48 »4

Gilles GAIGNAULT

Photos : WRC et TEAMS