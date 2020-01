NEUVILLE ET SA HYUNDAI, LEADERS AU MONTE CARLO WRC APRES LA 1ére JOURNÉE DEVANT OGIER ET TÄNAK

Ce jeudi soir 23 janvier 2020, à l’issue des deux premières spéciales du Rallye Monte Carlo, qui se sont disputées de nuit, l’ES1 entre Malijai et Puimichel (17,47 km) dont le 1er concurrent s’étant élancé à 20H38, suivi de l’ES2, entre Bayons et Bréziers (25,49 km), à partir de 22H26, c’est la Toyota Yaris WRC du Français Sébastien Ogier qui pointait en tête au classement général provisoire aprés la spéciale d’ouverture. Lâchant le leadership aprés la suivante à Neuville!

Le ‘ local régional’ de ce Monte Carlo, étant natif de la région de Gap, qui a rejoint cet hiver l’équipe Japonaise Toyota où il a remplacé le Champion du monde en titre, l’Estonien Ott Tänak, recruté lui, par la firme Coréenne Hyundai, a débuté royalement avec sa nouvelle écurie, signant le temps scratch de la 1ére spéciale, devançant dans l’ordre, Tanak et sa Hyundai, repoussé à 1″8, Evans et la seconde Toyota à 1″9 et Neuville au volant de l’autre Hyundai, classé à 6″4.

Suivaient, Rovanperä et la 3éme Yaris de Toyota à 10″2 et la 3éme Hyundai de Sébastien Loeb, sixième à 10″9

Mais dans la suivante, seconde et ultime ES de cette 1ére soirée, au tour du vice-champion du monde en titre, le Belge Thierry Neuville de briller et de signer le chrono de référence, s’octroyant le meilleur temps en 16’23″7, reléguant Ogier son plus proche adversaire, crédité lui de 16’49″2, à … 25″ 5 !

Ott Tänak Ott et sa Hyundai i20 Coupe WRC, décrochant le 3éme temps en 16’53.4, à 29.7 !!!

Du coup, au classement général provisoire après des deux ‘ hors d’œuvre’ de cette journée d’ouverture du mondial WRC 2020, Neuville occupe le commandement avec 19″1 d’avance sur Ogier et 25″1 sur Tänak

Premier Top 5 complété par Elfyn Evans à 25″4 et par Sébastien Loeb à 51″

Neuville qui expliquait :

« Les conditions étaient très compliquées pour être honnête. J’ai essayé de ne prendre aucun risque. Je suis content de mon choix de pneus. Je pense que nous avons fait du bon temps mais nous devons voir ce que Ogier fait derrière. «

Ogier on le sait lâchait pas mal de temps et confiait :

« Je ne sais pas si j’ai fait le bon choix, nous devons voir ce que les gars font derrière avec les pneus cloutés. Nous n’avons pris aucun risque et nous aurions pu aller plus vite, mais ce n’est que le début. »

Quant au 3éme larron, Ott Tänak, lui il indiquait :

« Je suis content d’être encore là! C’était plus compliqué que ce à quoi je m’attendais. Avec les fumigènes, je ne pouvais rien voir à un moment. »

Pour ce qui le concerne, Loeb habitué de cette épreuve Monégasque qu’il a déjà gagné à sept reprises, enchaînait, lui :

« C’était vraiment difficile, je ne sais pas si c’était le meilleur choix de pneus mais bon, nous sommes ici et nous verrons demain. »

Christian COLINET

Photos : WRC – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA 2éme SPÉCIALE JEUDI 23 JANVIER 2020

1.Neuville-Gilsoul (Hyundai i20 Coupe WRC) en 16’23.7

2.Ogier-Ingrassia (Toyota Yaris WRC) à 19.1

3.Tänak-Järveoja (Hyundai i20 Coupe WRC) à 25.1

4.Evans-Martin (Toyota Yaris WRC) à 25.4

5.Loeb-Elena (Hyundai i20 Coupe WRC) à 51.0

6.Lappi-Ferm (Ford Fiesta WRC) à 1’07.8

7.Rovanperä-Halttunen (Toyota Yaris WRC) à 1’18.5

8.Østberg-Eriksen (Citroën C3 R5) à 1’22.3

9.Katsuta-Barritt (Toyota Yaris WRC) à 2’06.3

10.Greensmith-Edmondson (Ford Fiesta WRC) à 2’17.4

LE CLASSEMENT DE LA 1ére SPÉCIALE JEUDI 23 JANVIER 2020

1 – Ogier-Ingrassia (Toyota) en 9’53″4

2 – Tanak-Jarveoja (Hyundai) à 1″8

3 – Evans-Martin (Toyota) à 1″9

4 – Neuville-Gilsoul (Hyundai) à 6″4

5 – Rovanpera-Halttunen (Toyota) à 10″2

6 – Loeb-Elena (Hyundai) à 10″9

7 – Suninen-Lehtinen (Ford) à 17″1

8 – Lappi-Ferm (Ford) à 21″6

9 – Katsuta-Barritt (Toyota) à 27″2

10 – Greensmith-Edmonson (Ford) à 33″7