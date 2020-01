38 VOITURES EN PISTE AUX 24 HEURES DE DAYTONA 2020.

38 voitures participeront en fin de semaine à la manche d’ouverture du Championnat d’Endurance US de l’ IMSA, les trés réputées 24 Heures de Daytona-Beach.

Seront en lice pour tenter de décrocher la victoire finale sur l’anneau Floridien, huit prototypes DPi, avec notamment les deux Acura ARX-05 du Team Penske, que se partageront les deux trios que forment sur la N°6, le Colombien Juan-Pablo Montoya, l’Américain Dane Cameron et le Français Simon Pagenaud et au volant de la N° 7, la paire Américaine Ricky Taylor et Alexander Rossi, qu’épaule le Brésilien Hélio Castroneves.

Les plus rapides en piste lors des tests du Roar Before the Rolex 24 au début du mois de janvier, les Mazda RT24-P du Mazda Team Joest, aspirent à la victoire avec leurs deux équipages que composent d’une part sur la N° 55, le Français Olivier Pla – le poleman des essais du Roard before the Rolex 24 – le Britannique Oliver Jarvis et l’Américain Tristan Nunez et sur la N° 77, le Britannique Harry Tincknell, et les Américains Ryan Hunter-Reay et Jonathan Bomarito.

Les Cadillac DPi-V.R comptent bien revenir sur le devant de la scène avec le Wayne Taylor Racing mais aussi avec JDC-Miller, forts de deux protos confiés à des équipages avec les Français Sébastien Bourdais et Loïc Duval associés à Joao Barbosa sur la N°5, et Tristan Vautier, au volant lui de la N°85 en compagnie de Juan Piedrahita, de Matheus Leist et de Chris Miller.

Cinq LM P2 seulement, cinq Oreca 07 – la Riley MKII du Rick Ware Racing ayant déclaré forfait – seront également en piste, dont celle avec le Français Nicolas Lapierre chez Tower Motorsport by Starworks, mais également Nicolas Minassian, le Team-manager de l’équipe IDEC en ELMS, ce dernier reprenant du service et roulant lui chez Era Motorsport, sans oublier le jeune Gabriel Aubry chez PR1-Mathiasen, équipe qui n’alignera finalement qu’une seule Oreca 07.

Qui pour battre Porsche en GTLM ?

Tenante du titre en GTLM, la marque Allemande semble à nouveau fort logiquement candidate à sa propre succession, avec sa nouvelle 911 RSR. Les équipages que composent, d’une part, le Belge Laurens Vanthoor, le Néo-Zélandais Earl Bamber et le Français Mathireu Jaminet et aussi d’autre part, le Français Frédéric Makowiecki, le Britannique Nick Tandy et l’Australien Matt Campbell, vont retrouver sur l’anneau Floridien de Daytona une concurrence affutée avec notamment la toute nouvelle Corvette C8.R.

Les deux solides équipages que forment le Suisse Marcel Fässler et les Américains Tommy Milner et Oliver Gavin et l’Espagnol Antonio Garcia sur la 1ére et Jordan Taylor associé à Nick Catsburg, visent la victoire et la plus haute marche du podium avec pour objectif de succéder à BMW, la firme Bavaroise victorieuse l’an passé avec la M8, que se partageront, les deux quatuors, Edwards, Farfus, Mostert, Krohn et De Phillippi, Eng, Spengler er Colton Herta.

Dans cette catégorie, évoquons encore la Scuderia Risi Competizione, victorieuse du Petit Le Mans à l’automne dernier, et qui joue régulièrement placé à Daytona, l’équipe de Giuseppe Risi, basée à Houston au Texas disposant d’un équipage de pilotes très expérimentés, emmené par James Calado, Daniel Serra, Alessandro Pier Guidi et Davide Rigon, lesquels piloteront la seule et unique Ferrari F488 GTLM engagée cette année, aux 24 Heures de Daytona.

Enfin dans la catégorie GTD, on note 18 GT3 alignées en piste. Parmi les nombreux pilotes en piste, on note deux Français, Jules Gounon chez Meyer Shank Racing qui aligne l’Acura NSX GT3 Evo et Franck Perera qui roule lui avec le GRT, le Grasser Racing Team et la Lamborghini Huracan GT3 Evo.

Enfin, n’oublions pas l’une des Lamborghini Huracan, celle du Team GEAR Racing, powered by GRT, de l’équipage 100% féminin avec Christina Nielsen, Katherine Legge, Tatiana Calderón et Rahel Frey !

Peter GRISWOLD

Photos : ROLEX-IMSA- TEAMS