WSBK 2020 : LORIS BAZ ET YAMAHA DANS LE GRAND BAIN EN ESSAIS A JEREZ

Ce n’est pas qu’une expression populaire, la pluie est arrivée sur le circuit de Jerez vers 11 heures du mat’, où les pilotes du WSBK et du SSP 600 sont en essai.

En ajoutant que Baz est un géant, donc avec lui, un bain est toujours grand (ouaf !)

Il est notre meilleur pilote français en WSBK (Sylvain Barrier est également engagé sur une Ducati), il a été présenté à Jerez avec toutes les motos Yamaha qui roulent dans la cylindrée WSBK (1000 cc dérivées de motos de série), les deux officielles de Van der Mark et Razgaglioglu (60 et 54), les deux motos du team satellite GRT, l’Italien Caricasulo (qui arrive du Supersport 600) avec le no 64 et l’Américain Gerloff (No 31) et pour finir la moto No 76 de Loris Baz, qui roulera pour le team Ten Kate.

On rappelle que l‘an dernier, Loris a manqué un tiers des courses en début de saison et a quand même terminé dans le top 10, le talent est toujours là…

Ce même jour aux essais de Jerez, Rea a décidé de ne pas sortir du stand, les Yamaha ont bien roulé, même si Haslam termine avec le meilleur temps, sa Honda est annoncée comme le missile de l’année.

Il y a un truc très agaçant chez les (rares ) journalistes qui suivent le WSBK, le stand Honda est interdit et donc on se demande s’il s’agit vraiment d’une moto de série dérivée ou si on est en mode Kawasaki, qui, depuis des années, fait rouler une moto d’usine dans une impunité totale…

Ce qui vide les salles de presse et les gradins de cette discipline…

Bon, pour Yamaha, Van der Mark est à 31 millièmes de seconde, Gerloff à 54 millièmes !

Loris Baz est cinquième temps, on rappelle que sa moto ne dispose pas de la même qualité d’électronique que les Yamaha officielles, mais il est très doué sur piste mouillée…

Il est donc une demi-seconde au dessus du meilleur chrono, pas mal, Loris, pas mal…

Demain est encore annoncé avec 90% de pluie, on sait que la tempête Gloria et ses orages de traîne ont inondé l’Espagne du nord au sud…

Bon courage amigo…

Le Top 6 du premier jour à Jerez

Leon Haslam (HRC Team) 1’52.149 Michael van der Mark (Pata Yamaha Official WorldSBK Team) +0.031 Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Junior Team) +0.064 Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) +0.359 Loris Baz (Ten Kate Racing Yamaha) +0.511 Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team) +0.948

Jean Louis BERNARDELLI