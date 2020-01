ARTHUR LECLERC : VA-T-IL MARCHER SUR LES TRACES DE SON FRÈRE CHARLES LECLERC LA RÉVÉLATION 2019 EN F1 ?

Le sport automobile à travers les âges a toujours connu des fratries célèbres.

Cela nous conduit inévitablement à quelques duos de frères illustres qui ont marqué l’histoire de la compétition automobile de haut niveau tels, David et Gary BRABHAM, Tino et Vittorio BRAMBILLA, Michaël et Ralph SCHUMACHER, Pedro et Ricardo RODRIGUEZ, Corrado et Teo FABI, Emerson et Wilson FITTIPALDI, Ian et Jody SCHECKTER, Jackie et Jimmy STEWART, Gilles et Jacques (senior) VILLENEUVE, Joachim et Manfred WINKELHOCK, pour ne citer que les plus connus, même si d’un point de vue des résultats, ils ont parfois connus des fortunes diverses…

À ces noms pourrait s’ajouter dans un futur proche, un nouveau duo, formé par les frères Monégasques Charles et Arthur LECLERC, dont on ne présente plus l’aîné qui la saison dernière en F1 chez FERRARI a été éblouissant face à son propre équipier le pourtant quadruple Champion du Monde, l’Allemand Sebastian VETTEL !

Un Charles LECLERC qui visiblement se positionne avec tout le plus bel avenir devant lui et qui est en train de se positionner sur une voie royale en ce qui concerne une chasse aux victoires et trophées, laquelle s’annonce tout simplement… gargantuesque !

Quant à Arthur, le plus jeune de trois son cadet, lui, il vient d’être recruté par la Scuderia Ferrari dans sa célèbre FERRARI DRIVER ACADEMY, où son frère Charles, l’a précédé en 2016.

De même que le pilote de Kart Suédois Dino BEGANOVIC, l’Allemand Mike SCHUMACHER (fils de Michaël) et le Russe Robert SHWARTZMAN, Arthur fera dorénavant partie de l’équipe ‘’espoirs’’ de l’écurie la plus iconique de la catégorie reine du sport-auto.

Depuis 2018, Arthur travaille en effet déjà ardemment à son ascension pour atteindre un jour le sommet de la pyramide et rejoindre son frangin.

Ayant disputé le Championnat de France de F4 avec deux victoires à la clé à Nogaro et Magny-Cours pour terminer 5ème au classement final en 2018, en 2019 il s’est ensuite orienté et tourné vers le Championnat Allemand – le meilleur de la discipline – au sein du Team ‘US RACING CHRS’ où grâce à une victoire à Hockenheim et sept autres podiums, s’est classé à la troisième place finale de ce Championnat très relevé et qui lui a permis d’être déjà sur les tablettes du SAUBER JUNIOR TEAM, tout comme son frère aîné à partir de 2017 d’ailleurs, avant d’être transféré chez FERRARI pour la saison 2019.

Les astres semblent assurément donc bien alignés pour qu’il suive la trace de son aîné.

Pour ce faire et afin de poursuivre sa progression l’étape suivante dès la nouvelle saison passera par la FORMULA REGIONAL, le pendant de la F3, aux côtés du Brésilien Gianluca PETECOF au sein de l’équipe PREMA POWERTEAM, avec laquelle travaille la Scuderia en étroite collaboration.

Grâce aux conseils précieux que ne manquera pas de lui prodiguer son grand frère, sa motivation de vouloir aller plus haut, plus loin et plus vite ne s’en trouvera que décuplée.

Alors, la fratrie LECLERC sera-t-il à court terme la nouvelle donne au sommet du sport-automobile ?

L’avenir nous l’apprendra mais compte tenu de l’ADN qui les anime, rien ne s’y oppose !

Manfred GIET

Photos: PUBLIRACING Agency et Nicolas PALUDETTO