321 ÉQUIPAGES AU DÉPART DU ‘MONTE CARLO HISTORIQUE’ DONT 124 À REIMS !

Trois jours seulement après l’arrivée du 88ème Rallye Automobile Monte-Carlo, les concurrents du 23ème Rallye Monte-Carlo Historique

devront faire face à un parcours tout aussi sélectif.

Avec notamment au programme, des Spéciales de Régularité (SR) qui ont marqué les grandes heures d’une épreuve mondialement réputée.

Une édition 2020 que le Comité d’Organisation de l’Automobile Club de Monaco a souhaitée encore plus séduisante !

La succession de Michel Badosa et Mogens Reidl, derniers vainqueurs en date sur Renault 8, est désormais ouverte…

Comme chaque année le Rallye Monte-Carlo Historique a, une nouvelle fois fait le plein, avec 321 équipages inscrits, dont 124 voitures s’élanceront de Reims,

le 31 janvier, pour cette 23ème édition.

Cette année, le départ de ce 23ème Rallye Monte Carlo Historique se déroulera à partir de 19 heures, non plus devant la Cathédrale mais par contre devant les Halles du Boulingrin.

Une fois encore Reims fait parti des grandes métropoles Européennes retenues par l’ACM. (Automobile Club de Monaco), avec Athènes, Barcelone, Glasgow, Milan et Monaco, la capitale mondiale du Champagne accueillant plus du tiers des 321 voitures sélectionnées et invitées.

Reims demeurant une année de plus, la ville la plus appréciée, avec 124 équipages cette année 2020 !

Ils étaient déjà 111 concurrents au départ en 2019.

Parmi les pilotes ayant retenu et choisi Reims, citons notamment l’Allemand Walter Rohrl, Champion d’Europe en 1974 et ensuite sacré double Champion du Monde des Rallyes en 1980 au volant d’une Fiat 131 Abarth et ensuite en 1982 avec une Opel Ascona.

Précisons encore que Rohrl a remporté à quatre reprises le Rallye Monte-Carlo entre 1980 et 1984

et ce avec quatre marques différentes (Fiat 131 Abarth-Opel Ascona 400-Lancia Rally 037 et Audi Quattro A2).

Il sera navigué par son co-pilote, Christian Geistdorfer.

La première voiture à s’élancer le 31 janvier à 19 h, sera pilotée par le Patron du Groupe PSA, Carlos Tavares.

Signalons que l’équipage de la Toyota Celica 1600, ex-Rallye du Portugal 1977, arborant le N° 214 du Team Asso Jules Bianchi sera composé de notre Confrère de RTL, Jean Alphonse Richard, navigué par Martial Mignet et portera les couleurs de notre Site AutoNewsInfo, assurant ainsi le reportage de cette épreuve Monégasque.

Gilles GAIGNAULT

Photos : AutoNewsInfo