F2 : HITECH, ONZIÈME ÉQUIPE

C’est l’une des premières grosses surprises de l’intersaison 2019-2020 de F2. Le peloton va passer de dix à onze équipes, avec l’arrivée de Hitech Grand Prix.

La F2 à onze équipes, c’était une vieille lune. Fin 2017, à la faveur du nouveau châssis et de l’implosion de la F 3.5 V8, la F2 rêvait d’aligner onze équipes. Fortec jeta finalement l’éponge. L’équipe Britannique postula également pour la saison 2019, avant de renoncer. C’est donc Hitech Grand Prix qui hérite de cette onzième licence.

Hitech a connu plusieurs vies. L’équipe débuta en 2002, dans un championnat Britannique de F3 en pleine croissance. En 2005, elle s’allia brièvement à Piquet Sport, en GP2. En 2007, Hitech s’imposa en British F3 avec Marko Asmer. Walter Grubmuller fut vice-champion en 2009. Puis l’équipe subit la mainmise de Carlin dans la discipline, avant que le British F3 ne fasse naufrage.

Au lieu de tenter sa chance en F3 [Européenne], Hitech mit le cap sur l’Amérique du Sud. Felipe Guimarães décrocha le titre en 2013. En 2014, la F3 Sudam fut remplacée de fait par un championnat Brésilien. Cap donc sur le Brésil pour Hitech.

En 2015, Hitech devint Hitech GP et l’équipe connu un second départ. Elle effectua quelques piges en F3 Européenne. L’explosion fut en 2016 avec le retour à temps plein et surtout, la 3e place de George Russell. En 2018, Hitech se dédoubla avec l’Asian F3. L’équipe remporta les titres 2018 et 2019, avec respectivement Jake Hughes et Ukyo Sasahara. F3 et GP3 fusionnèrent dans la F3 FIA. Hitech GP fut l’unique équipe « historique » de la F3 à obtenir son sésame pour la nouvelle discipline. En parallèle, les Britanniques s’occupèrent de préparer les monoplaces de W Series et de la F4 Cup des FIA Motorsport Games. Avec la F2, Hitech va prendre de l’ampleur et se diversifier un peu plus.

L’oligarque Dmitry Mazepin serait l’un des soutiens de Hitech GP. On s’attend donc à ce que son fils, Nikita Mazepin, fasse parti de l’aventure Hitech F2. Mazepin Jr fut l’un des pilotes, lors du grand retour en F3, en 2015. Actuellement, il pilote pour Hitech en F3 Asian. Un choix curieux pour un pilote chevronné comme lui. Ainsi, il s’agirait en fait d’une prise de contact entre le pilote de F2 et l’équipe Britannique.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F3