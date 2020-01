TOYOTA RACING SERIES : LIAM LAWSON DÉJÀ AU RENDEZ-VOUS. DÉBUTS DIFFICILES POUR CAIO COLLET!

Champion sortant, Liam Lawson (M2) réussit son retour en Toyota Racing Series. En remportant la course 3, le (ex ?) pilote Red Bull mène déjà!

C’est l’évènement monoplace de cet hiver ! Comme chaque année, les espoirs Européens se sont donnés rendez-vous en Toyota Racing Series. Liam Lawson de l’équipe M2 et Chelsea Herbert du Team Giles, sont les deux seuls « Kiwis » de la grille. Notons que le pilote de F3 ne porte plus les couleurs de Red Bull, ce qui signifie qu’il a été a priori exclu de la filière du limonadier…

Caio Collet, le Brésilien membre de la ‘Renault Sport Academy’ enrôlé par MTEC est en pole sur le Highlands Motorsport Park à Cromwell. Rappelons que son équipe est soutenue par R-Ace GP.

Course 1

Lawson se colle au Brésilien. Igor Fraga pilote M2 surprend Lirim Zendeli du Team Giles et passe trois. Collet, Lawson, Fraga… Les positions sont gelées et il ne se passe pas grand chose. Henning Enqvist autre pilote Giles, perd le contrôle et entraîne un safety-car. Enfin de l’action !

Le Néo-Zélandais profite du regroupement pour s’agripper au leader. Collet effectue deux erreurs, mais ça n’est pas suffisant.

Première victoire de Caio Collet et de MTEC en TRS… Mais le pilote ‘Renault Sport Academy’ est pénalisé a posteriori et ce pour avoir simulé des départs, lors du tour de formation. Liam Lawson hérite de la victoire, devant Fraga et Zendeli. Collet dégringolant à la septième place!

Course 2

Yuki Tsunoda du M2 dépose le poleman Oliver Rasmussen de MTEC. Zendeli fait de même avec Grégoire Saucy qui roule pour l’écurie Giles pour la troisième place. Le Suisse retient le peloton, laissant Zendeli s’échapper. Caio Collet abandonne!

En tête, Tsunoda gère sa course. Une fois Rasmussen distancé, il lève le pied… Mais il accélère de nouveau lorsque le Danois se rapproche.

Victoire de Tsunoda, devant Rasmussen et Zendeli.

Course 3 – Dorothy Smith Memorial

Caio Collet renonce durant le tour de formation, sur suspension cassée. Terrible premier week-end pour le jeune Brésilien pilote ‘ Renault Sport Academy’ avec comme résultat, une simple bien modeste septième place seulement en trois courses!

Privé de son rival, Lawson peut se contenter de dérouler… Franco Colapinto de chez Kiwi pointe deux. Tsunoda remonte le peloton, mais bute sur Fraga, pour la troisièmeplace. Jackson Walls du MTEC rentre aux stands, repart et renonce en pleine trajectoire. Safety-car.

Pas de changement à la reprise. Lawson est trop fort pour Colapinto. Quant à Tsunoda, il préfère assurer.

Lawson, Colapinto et Fraga passent dans cet ordre devant le damier.

Favori, Lawson quitte le Highlands Motorsport Park avec 82 points. Fraga suit avec 68 points. Tsunoda est troisième avec 66 points.

Signalons le quatrième rang avec 60 points du Suisse Grégoire Daucy, classé deux fois quatrième des deux premières courses et cinquième de la troisième!

11éme de la course 1, 10éme de la course 2 et 9éme de la course 3, le jeune Français Emilien Denner qui débute et découvre le sport automobile, n’a cessé de progresser tout au long du week-end ! Il occupe la 10éme place du classement provisoire, avec 30 points.

Prochaine étape, du 24 au 26 Janvier à Teretonga Park.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : TOYOTA NZ

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE SAMEDI 18 JANVIER 2020

1 – Liam Lawson – M2 Competition, les 15 tours, en 26’04″558

2 – Igor Fraga – M2 Competition, à 0″794

3 – Lirim Zendeli – Giles, à 1″924

4 – Grégoire Saucy – Giles, à 2″515

5 – Yuki Tsunoda – M2 Competition, à 3″163

6 – Oliver Rasmussen – MTEC, à 3″969

7 – Caio Collet – MTEC, à 4″738

8 – Petr Ptacek – MTEC, à 5″054

9 – Franco Colapinto – Kiwi, à 5″358

10 – Ido Cohen – M2 Competition, à 6″413

11 – Émilien Denner – M2 Competition, à 7″803

12 – Jackson Walls – MTEC, à 8″190

13 – Spike Kohlbecker – Kiwi, à 8″520

14 – Rui Andrade – M2 Competition, à 9″002

15 – Axel Gnos – Kiwi, à 9″324

16 – Lucas Petersson – MTEC, à 11″818

17 – Chelsea Herbert – Giles, à 12″813

MEILLEUR TOUR: Caio Collet, en 1’29″227

ABANDONS

10° tour: Henning Enqvist

3° tour: Jose Blanco

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE DIMANCHE 19 JANVIER 2020

1 – Yuki Tsunoda – M2 Competition, les 15 tours, en 22’38″597

2 – Oliver Rasmussen – MTEC, à 1″012

3 – Lirim Zendeli – Giles, à 2″220

4 – Grégoire Saucy – Giles, à 4″524

5 – Liam Lawson – M2 Competition, à 5″082

6 – Franco Colapinto – Kiwi, à 7″486

7 – Igor Fraga – M2 Competition, à 11″016

8 – Petr Ptacek – MTEC, à 11″613

9 – Jackson Walls – MTEC, à 12″617

10 – Émilien Denner – M2 Competition, à 13″972

11 – Ido Cohen – M2 Competition, à 14″453

12 – Spike Kohlbecker – Kiwi, à 20″191

13 – Lucas Petersson – MTEC, à 21″541

14 – Rui Andrade – M2 Competition, à 25″022

15 – Jose Blanco – Kiwi, à 26″394

16 – Axel Gnos – Kiwi, à 41″509

17 – Chelsea Herbert – Giles, à 42″379

18 – Henning Enqvist – Giles, à 42″759

MEILLEUR TOUR: Oliver Rasmussen, en 1’29″313

ABANDON

2° tour: Caio Collet

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE DIMANCHE 19 JANVIER 2020

1 – Liam Lawson – M2 Competition, les 20 tours, en 32’33″520

2 – Franco Colapinto – Kiwi, à 2″077

3 – Igor Fraga – M2 Competition, à 2″588

4 – Yuki Tsunoda – M2 Competition, à 4″174

5 – Grégoire Saucy – Giles, à 5″063

6 – Petr Ptacek – MTEC, à 7″344

7 – Ido Cohen – M2 Competition, à 7″536

8 – Lirim Zendeli – Giles, à 7″721

9 – Émilien Denner – M2 Competition, à 9″279

10 – Lucas Petersson – MTEC, à 12″937

11 – Axel Gnos – Kiwi à 13″845

12 – Spike Kohlbecker – Kiwi, à 14″366

13 – Jose Blanco – Kiwi, à 16″519

14 – Henning Enqvist – Giles, à 16″683

15 – Chelsea Herbert – Giles, à 19″876

17 – Oliver Rasmussen – MTEC, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Liam Lawson, en 1’29″407

ABANDON

8° tour: Jackson Walls

NON PARTANT

Caio Collet

LE CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT

1.Lawson : 82 points – 2.Fraga : 68 – 3.Tsunoda : 66 – 4.Saucy : 60 – 5.Zendeli : 59 – 6.Colapinto : 54 – 7.Ptacek : 44 – 8.Rasmussen : 42 – 9.Cohen : 35 – 10.Denner : 30