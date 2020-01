NICO PROST ET SA ZOE REMPORTENT LA 2éme COURSE DE SERRE CHEVALIER EN TROPHÉE ANDROS ELECTRIQUE

Premiers tours de roues pour les pilotes du e-Trophée Andros, très tôt et avant même le lever du soleil ce dimanche sur le Circuit de Serre Chevalier alors que la thermomètre affiche -10 degrés offrant, à tous ces amoureux de la glisse, une piste magnifiquement verglacée.

A l’issue de cette deuxième journée, c’est incontestablement Nicolas Prost qui a marqué les esprits en Elite Pro, en gagnant successivement les qualifications, la Super Pole et encore … la Super Finale !

En Elite, l’homme du jour est Eddy Benezet qui n’a jamais failli. Il repart vainqueur devant Gérald Fontanel et Louis Gervoson.

ELITE PRO : NICOLAS PROST RAFFLE TOUT!

C’est sur une piste à l’aspect d’une magnifique patinoire et aux exigences d’un pilotage très particulier que se sont disputées les deux séances de qualifications ce dimanche matin.

Nicolas Prost qui effectue son come-back cet hiver en Andros, avec l’une des Renault ZOE du DA Racing, a montré sa belle vitesse de pointe, en terminant premier au cumul des points.

Yann Ehrlacher, le vainqueur de la 1ére course disputée samedi et Olivier Panis, sont respectivement second et troisième avant de s’attaquer à la Super Pole.

Malheureusement pour Benjamin Rivière qui pilote lui la Peugeot 208 du Sylvain Pussier Compétition, sa voiture ayant rencontré un problème technique, il doit déclarer forfait pour l’ensemble de la journée ainsi que sa coéquipière en catégorie Elite, Clémentine Lhoste.

Nicolas Prost continue sur sa belle lancée en remportant également la Super Pole, se plaçant ainsi sur la première ligne du départ de la Super Finale à venir, aux côtés de Yann Ehrlacher et de JB Dubourg.

C’est de nouveau une Super Finale de haut vol à laquelle a pu assister le public de Serre Chevalier. Nicolas Prost au volant de sa Renault ZOE, fait un excellent départ et garde le lead mais derrière JB Dubourg, lui aussi derrière le volant d’une Renault ZOE du DA Racing, parvient à se faufiler en dépassant Yann Ehrlacher.

Mais la bataille fait également rage derrière les leaders et ce dernier, pourtant accidenté au niveau de la roue arrière droite, parvient non sans mal, à boucler ses six tours !

Pendant ce temps Olivier Panis qui roule avec le Sébastien Loeb Racing et Andreas Bakkerud dans le baquet de l’Audi A1 du Saintéloc Racing, n’ont de cesse de vouloir prendre le dessus l’un sur l’autre…

Nicolas Prost remporte finalement haut la main la Super Finale et JB Dubourg passe le drapeau à damiers en seconde position suivi de Yann Ehrlacher.

Au classement final de ce dimanche, Nicolas Prost a tout raflé et repart grand vainqueur aux cotés de Yann Ehrlacher et de JB Dubourg et le Bordelais, lui, du coup récupère la tête du e-Trophée Andros au classement général provisoire, totalisant 412 points, devant Aurélien Panis qui en compte 405 et Yann Ehrlacher 395. Top 5 pour Olivier Panis et Nico Prost, respectivement crédités eux de 384 et 368 points. Sixième rang pour Andreas Bakkerud avec 335 points devant Nathanaël Berthon, 322.

Le Top 5 provisoire, étant complété par Christophe Ferrier, Olivier Pernaut et Quentin Giordano, avec 291, 285 et 241 points!

Nicolas Prost, ravi de regagner sur la glace, expliquait :

« Après la 1ère course plutôt compliquée, cette deuxième journée à Serre Chevalier a été très fructueuse ! Vraiment content de cette première victoire. C’est avant tout un succés d’équipe qui a réalisé un gros week-end, l’ambiance est au beau fixe ! »

Et Nico ajoutait en concluant :

« Rendez-vous à Lans-en-Vercors et ce dès le week-end prochain, où nous allons tout tenter pour continuer sur cette lancée ! »

Muriel BELGY

Photos : Bernard BAKALIAN