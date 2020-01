F4 UAE : LES PILOTES MÜCKE BRISENT L’INVINCIBILITÉ DE FRANSISCO PIZZI À YAS MARINA

« Seulement » deux victoires en quatre courses pour Francesco Pizzi (Xcel), à Yas Marina.

Nico Göhler et Erick Zuñiga, tous deux de Mücke, ont réussi à briser l’invincibilité de l’Italien en F4 UAE !

La F4 UAE retourne à Abu Dhabi sur la piste de Yas Marina. Dexter Patterson du Team Xcel, reste à quai ! Annoncé pour le Dubai Autodrome, Erwin Zanotti débute enfin chez Mücke.

Aux essais, l’Emiratie Hamda al Qubaisi qui roule au PREMA, s’offre une nouvelle pole.

Course 1

Francesco Pizzi d’Xcel dépose l’Emiratie au départ. Nico Göhler de Mücke et Nicola Marinangeli, autre Xcel, passent également. Cinquième sur la grille, Lorenzo Fluxá encore un Xcel, se montre trop empressé vis-à-vis d’al Qubaisi. C’est le contact!

L’Emiratie rentre aux stands et l’Espagnol est naturellement logiquement pénalisé. Derrière, Constantin Reisch qui roule pour 3Y se prend pour un pilote DS-Techeetah – jamais très tendre en piste – et Zanotti d’être expédié dans le décor…

Mais la F4 UAE n’est pas la Formule e et l’Autrichien est pénalisé !

Quatrième succès consécutif de Pizzi, qui s’impose devant Göhler et Marinangeli.

Course 2

Le poleman Erick Zuñiga un pilote Mücke, s’élance devant Zdeněk Chovanec d’Xcel. Avec la grille inversée, les gros bras partent dernier…

Göhler fend le peloton et oublie les leaders. Pizzi et Marinangeli font de même, tandis que Fluxá s’accroche une nouvelle fois avec al Qubaisi !

Pizzi trouve un raccourci pour passer devant. Marinangeli s’offre également le leader déchu. Pneus morts, Göhler s’effondre et Zuñiga de le repasser avant le damier.

Pizzi s’impose, mais il est pénalisé pour avoir court-circuité la piste. Marinangeli est également pénalisé, car il avait effectué un tête-à-queue lors du tour de chauffe, mais il était parti de sa place initiale (et non du fond de grille comme le stipule le réglement)

Avec tout cela, c’est donc un doublé pour Mücke, avec Zuñiga et Göhler. Chovanec finissant troisième.

Course 3

De nouveau al Qubaisi est en pole et de nouveau, Pizzi l’oublie au feu vert. Marinangeli est trois. Globalement, après la pluie de pénalité des courses 1 et 2, tout le monde roule sagement. Seuls Zanotti et Reisch, victime de pannes de cerveaux, s’accrochent.

Victoire impeccable de Pizzi. al Qubaisi et Marinangeli complètant le podium.

Course 4

Zanotti est en pole. Göhler, parti de la deuxième ligne, ne fait qu’une bouchée de l’Italien. Pizzi, lui, a plus de mal à s’en débarrasser. Le leader du classement roule ensuite avec le couteau entre les dents, tandis qu’al Qubaisi passe trois. Dans le dernier tour, alors qu’il a Göhler en visuel, Pizzi est trahi par son accélérateur. Al Qubaisi est promue seconde et Fluxá, trois.

Göhler, al Qubaisi et Fluxá grimpent dans cet ordre sur le podium.

Avec 5 victoires en 7 courses, Pizzi s’envole au Championnat, avec 137 points. Göhler, très régulier, passe second avec 96 points. Marinangeli profite des erreurs de Fluxá pour grimper au troisième rang, avec 91 points.

Al Qubaisi reste cinquième mais elle totalise 69 points. Reema Juffali de chez Dragon monte elle, au 8e rang, avec 34 points.

La série reprendra dans un mois, à Yas Marina.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F4 UAE

LE CLASSEMENT GÉNÉRAL PROVISOIRE

Pizzi : 137 points – 2. Goehler : 96 – 3. Marinangeli : 91 – 4. Fluxa : 76 – 5. Al Qubaisi : 69 – 6. Chovanec : 61 – 7. Zuniga : 58 – 8. Juffali : 34 – 9. Patterson : 32 – 10. Shameli : 27 – 11. Zanotti: 13 – 12. Reisch : 9 – 13. Al Bloushi : 3.

LE CLASSEMENT DE LA 4éme COURSE SAMEDI 18 JANVIER 2020

1 – Nico Goehler – Mucke – 14 tours

2 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 2″769

3 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 4″179

4 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 12″763

5 – Erick Zuniga – Mücke, à 21″302

6 – R‍eema Juffali – Dragon, à 27″628

7 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 28″146

8 – Constantin Reisch – 3Y Technology, à 39″635

9 – Abdulrahmen Al Bloushi – Dream, à 2’24″188

10 – Erwin Zanotti – Mücke, à 1 tour

ABANDONS

14° tour: Francesco Pizzi

3° tour : Nicola Marinangeli

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE SAMEDI 18 JANVIER 2020

1 – Francesco Pizzi – Xcel, les 14 tours, en 31’19″761

2 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 0″309

3 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 8″518

4 – Nico Goehler – Mücke, à 12″272

5 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 14″915

6 – Erwin Zanotti – Mücke, à 17″863

7 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 19″015

8 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 24″344

9 – R‍eema Juffali – Dragon, à 33″644

10 – Erick Zuniga – Mücke à 35″668

11 – Constantin Reisch – 3Y Technology à 41″729

12 – Abdulrahmen Al Bloushi – Dream, à 1 tour

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE SAMEDI 18 JANVIER 2020

1 – Erick Zuniga – Mücke, les 13 tours, en 30’13″304

2 – Nico Goehler – Mücke, à 0″811

3 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 2″946

4 – Francesco Pizzi – Xcel, à 5″368*

5 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 9″047*

6 – R‍eema Juffali – Dragon, à 10″620

7 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 13″162

8 – Erwin Zanotti – Mücke, à 25″108

9 – Constantin Reisch – 3Y Technology, à 26″426

10 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 2 tours

*10″ de pénalité

ABANDON

5° giro – Al Bloushi

DISQUALIFIÉ

Lorenzo Fluxa

LE CLASSEMENT DE LA 1ere COURSE VENDREDI 17 JANVIER 2020

1 – Francesco Pizzi – Xcel – 14 tours

2 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 3″419

3 – Nico Goehler – Mücke, à 10″073

4 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 10″451

5 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 24″657

6 – Erick Zuniga – Mücke, à 25″719

7 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 27″070

8 – R‍eema Juffali – Dragon, à 40″263

9 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 44″536

10 – Abdulrahmen Al Bloushi – Dream, à 1 tour

ABANDONS

4° tour: Constantin Reisch

3° tour : Erwin Zanotti