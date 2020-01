1ére VICTOIRE POUR MAXIMILAN GÜNTHER EN FORMULE E, A SANTIAGO DU CHILI

Après Alexander Sims, c’est au tour de son équipier Maximilian Günther de briller, avec un premier succès, lors de l’ePrix de Santiago. Est-ce l’année de BMW i Andretti en Formule e ?

Deuxième manche de la saison 2019-2020. Après Diriyah, la Formule E se rend à Santiago. A cette occasion, le tracé a été modifié.

Les essais

Plus rapide des poules, le Néo-Zélandais Mitch Evans de l’équipe Jaguar, s’offre la pole. Avec 1’04″827, il pulvérise le chrono de 2019 (1’08″816), prouvant qu’effectivement, la piste est plus rapide. A ses côtés en première ligne, à 0,275’ l’Allemand, Maximilian Gunther de BMW i- Andretti, second avec 1’05″102

Jean-Eric Vergne, le Français double Champion en titre, de l’écurie DS-Techeetah, n’est qu’onzième sur la grille.

La course

Evans conserve l’avantage au feu vert, face à Pascal Wehrlein de l’équipe Indienne Mahindra et Maximilian Günther du BMW i Andretti. Beau départ de Vergne, qui a gagné deux places, pointant déjà au neuvième rang. Derrière, ça s’accroche entre Robin Frijns de Virgin et Neel Jani de Porsche! Ils rentrent aux stands et le Suisse renonce peu après.

Alexander Sims, l’autre pilote du BMW i Andretti, tombe en panne et entraîne des drapeaux jaunes. Une catastrophe pour le leader du classement.

A la reprise, les esprits s’échauffent. Daniel Abt d’Audi Sport Abt, Oliver Rowland du Nissan eDAMS et Sam Bird de Virgin, se frictionnent… Le Britannique part en tête-à-queue, bloquant Nico Müller du Dragon Racing. Sixième, Edoardo Mortara de Venturi, double Oliver Turvey de NIO et Felipe Massa, le second pilote Venturi.

Le Brésilien tente de réagir et le Suisse Müller de tasser son équipier au sein de Venturi!. L’ex-pilote Ferrari se retrouve derrière le groupe de chasse. Vergne qui poursuit sa remontée, pointe alors au sixième rang!

Devant, Günther passe Wehrlein, puis Evans. Vergne remonte également, doublant successivement Mortara et Wehrlein. Antonio Felix da Costa, son équipier chez DS-Techeetah, le suit. Hélas, le Français alors troisième, est victime d’une crevaison et il doit effectuer un arrêt mortifère, contraint à l’abandon à dix minutes de la fin!

.

Promu troisième, Felix da Costa double Evans peu après. Le Portugais s’offre le leader avec un dépassement digne du BTCC. En vue de l’arrivée, la DS-Techeetah du néo-leader est … en surchauffe! Il doit donc obligatoirement lever le pied. Günther lui rend la monnaie de sa pièce.

Et c’est lui, Maximilian Günther qui triomphe ainsi devançant Felix da Costa et Mitch Evans.

Avec 38 points, le Belge Stoffel Vandoorne de Mercedes-Benz EQ, sixième ce samedi 18 janvier, devient le nouveau leader. Sims se retrouve second, avec 35 points. Bird est troisième avec 28 points.

Compteur bloqué à 4 points pour Jean-Eric Vergne, désormais seizième..

Le Championnat de Formula E, se poursuivra le 15 février prochain avec le E-Prix de Mexico.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : FORMULA E – TEAMS

LE CLASSEMENT DE LA COURSE l’EPRIX DE SANTIAGO DU CHILI

1.Maximilian Günther (Allemagne-BMW I Andretti Motorsport) 40 tours

2.Antonio Felix Da Costa (Portugal-DS Techeetah) à 2 »067

3.Mitch Evans (Nouvelle Zélande-Jaguar Racing) à 5 »119

4.Pascal Wehrlein (Allemagne-Mahindra Racing) à 7 »050

5.Nyck de Vries (Hollande-Mercedes-Benz EQ) à 9 »883

6.Stoffel Vandoorne (Belgique-Mercedes-Benz EQ) à 11 »237

7. Lucas di Grassi (Brésil-Audi Sport ABT Schaeffler) à 14 »437

8.James Calado (GB-Jaguar Racing) à 18 »255

9.Felipe Massa (Brésil- Venturi Racing) à 20 »430

10.Sam Bird (GB-Virgin Racing) à 21 »780 7

LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU CHAMPIONNAT 2019-2020

1.Stoffel Vandoorne (Belgique) 38 points

2.Alexander Sims (GB) 35 points

3.Sam Bird (GB) 28 points

4.Maximilian Günther (Allemagne) 25 points

5.Lucas Di Grassi (Brésil) 24 points

6.Rowland (GB) 22 points

7.Da Costa (Portugal) 21 points

7.Evans (Nouvelle Zélande) 21 points

9.Lotterer (Allemagne) 18 points

9.Mortara (Suisse) 18 points

9.de Vries (Hollande) 18 points