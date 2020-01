YANN EHRLACHER REMPORTE LA 1ére COURSE DE SERRE CHEVALIER EN TROPHÉE ANDROS ELECTRIQUE

C’est sous un grand soleil qu’a démarré la quatrième épreuve du e-Trophée Andros 2019-2020, sur la piste emblématique de Serre Chevalier, laquelle a reçu les plus grands pilotes de l’histoire du sport automobile sur glace.

En Elite Pro, l’Alsacien Yann Ehrlacher – le fils de Cathy Muller et neveu d’Yvan – a survolé la 1ere journée, et à l’issue de la course, il triomphe et gagne devant le Champion en titre, JB Dubourg et Olivier Panis.

En catégorie Elite, c’est Jérémy Sarhy qui s’est imposé devant Louis Gervoson et Eddy Benezet.

ELITE PRO : YANN EHRLACHER SURVOLE LA JOURNÉE CE CE SAMEDI !

Bon sang ne saurait mentir ! Yann Ehrlacher qui pilote naturellement l’une des voitures de l’équipe familiale du Yvan Muller Racing, et neveu d’Yvan Muller, dix fois vainqueur du Trophée Andros, a affolé les chronos en remportant les qualifications au cumul des deux séances devant le Champion en titre, le Bordelais JB Dubourg avec la Renault ZOE du DA Racing et Andreas Bakkerud, le Suédois qui roule au volant de l’Audi A1 du Saintéloc Racing.

Quelques minutes plus tard, la Super Pole disputée par les six premiers qualifiés, est remportée, elle, par l’ex-pilote de F1 Olivier Panis du Sébastien Loeb Racing.

Les points additionnés, Yann Ehrlacher se positionnait en première position aux côtés de JB Dubourg et Olivier Panis sur la grille de la Super Finale qui clôt cette première journée.

Le poleman choisit de se placer à gauche de la piste pour prendre son départ, et quel départ ! Il a pourtant à ses trousses JB Dubourg et Olivier Panis mais ceux-ci ne parviennent pas à le rattraper, sa conduite est millimétrique pendant les six tours de cette ultime course de ce 18 janvier.

Il signe le record du tour et passe la ligne d’arrivée avec une confortable avance de …10 secondes d’avance!!!

On le retrouve donc sur la 1ère marche du podium entouré de JB Dubourg et d’Olivier Panis à l’issue de cette première course de la manche de Serre Chevalier.

A sa descente du podium Yann Ehrlacher confiait:

« J’ai abordé cette journée en qualité d’apprenti puisque c’était la 1ère fois que je posais mes roues sur le circuit de Serre Chevalier. Je suis donc d’autant plus heureux d’y décrocher ma 2ème victoire de la saison ! J’ai vraiment pris du plaisir et j’ai aussi découvert que sur l’Andros, il faut rouler » libéré » et ça a payé ! »

Quant au ‘boss’ de l’équipe victorieuse grâce à son propre neveu, Yvan Muller, lui expliquait :

« Je suis très heureux de la victoire de Yann et aussi très impressionné. Il est le seul pilote à avoir remporter deux courses en quatre meetings, c’est juste incroyable! »

Suite du meeting ce dimanche avec la seconde manche.

Muriel BELGY

Photos : Bernard BAKALIAN