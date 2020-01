ROBERT WICKENS, LE PILOTE ACCIDENTÉ EN 2018 EN INDYCAR, POURSUIT SA LONGUE RÉÉDUCATION

La lente et trés longue rééducation du pilote Canadien Robert Wickens, sérieusement accidenté au volant de l’un des monoplces de l’écurie Sam Schmidt Peterson, lors de la manche de Pocono en Californie en Championnat Indycar Séries, le 19 août 2018, qui le laisse paralysé des pieds à la taille, se poursuit étape après étape, afin de lui permettre de récupérer l’usage de ses jambes les plus touchées lors du crash.

Le bilan étant hallucinant!

Robert souffrant d’une fracture à la colonne vertébrale, d’une lésion de la moelle épinière,d’ une fracture du cou, de fractures du tibia et du péroné, de fractures aux deux mains, d’une fracture de l’avant-bras droit, d’une fracture du coude, de quatre côtes fracturées et enfin en outre d’une contusion pulmonaire…

Le courageux pilote Canadien, ancien Champion des World Séries Renault en Europe, sacré en 2011 avec 5 victoires et qui a subi cette blessure à la moelle épinière il y a plus d’un an et demi, lors des premiers tours de la course de Pocono, a montré pour la première fois, sa réelle capacité à pouvoir se déplacer et à marcher seul, sans aucune assistance.

Auparavant au cours des semaines précédentes, Robert Wickens s’était déjà montré, en prouvant photos et vidéos à l’appui qu’il était désormais capable de marcher avec une canne, mais maintenant visiblement, son sens de l’équilibre s’est suffisamment amélioré pour pouvoir lui permettre et l’autoriser à se déplacer seul sans soutien !

Selon le corps médical qui le suit, ses progrès sont permanents et constants

Vu son exceptionnel mental et son incroyable détermination à remarcher avec l’objectif et l’idée de pouvoir recourir un jour, Robert Wickens, force l’admiration des médecins qui le traitent, de son entourage et de ses amis pilotes.

Peter GRISWOLD

Photos : INDYCAR –Robert WICKENS