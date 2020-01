F3 ASIAN : CHADWICK DÉCLASSÉE, FERNANDEZ GAGNE ET ALDERS, EN ROUTE VERS LE TITRE

Drôle de week-end de F3 Asian, à Yas Marina !

Ukyo Sasahara (Hitech) gagne, mais il ne marque pas de points.

Jamie Chadwick (Absolute) gagne, mais elle est déclassée.

Le sous-estimé Sebastián Fernández (Pinnacle) s’offre un premier succès.

Quant à Joey Alders (BlackArts Racing), il prend une sérieuse option sur le titre…

Une semaine après Dubai, la F3 Asian est à Yas Marina. Jake Hughes (Hitech) n’est pas du voyage. Il y a un drôle de débutant dans les rangs : Khaled al Qubaisi (Abu Dhabi.) Ancien pilote d’endurance, le père des sœurs Al Qubaisi s’essaye à la monoplace.

Ukyo Sasahara (Hitech) est en pole. Pour rappel, en tant que champion sortant, il ne peut inscrire de points.

Course 1

Sasahara s’élance devant Joey Alders (BlackArts Racing) et Jack Doohan (Pinnacle.) Le leader du classement tente de rester das la roue du Japonais, mais il s’essouffle. Un bouchon se forme alors derrière le Néerlandais. Doohan passe à l’attaque, mais Alders lui ferme la porte et l’Australien de sortir de la piste pour éviter le contact. Dans la confusion, Nikita Mazepin (Pinnacle) et Pietro Fittipaldi (Pinnacle) ont pu passer. Doohan revient en piste. Il double Alders, puis Fittipaldi.

Sasahara s’impose. Néanmoins, pour les points, Mazepin décroche la timbale, devant Doohan et Fittipaldi. C’est d’ailleurs le premier résultat digne de ce nom du Brésilien.

Course 2

Meilleur tour de la course 1, Jamie Chadwick (Absolute) est en pole pour la course 2. Au feu vert, la Britannique dépose Doohan, tandis que Sasahara passe Alders pour la 3e place. Le Néerlandais parvient à se dédoubler. A mi-course, Doohan est trahi par sa monture ; un abandon aux conséquences terribles au classement.

Chadwick remporte la course. Alders est 2e et Sasahara, 3e. La Britannique est euphorique sur le podium… Néanmoins, dans un second temps, elle est pénalisée pour départ volé. Alders, qui n’en demandait pas tant, est déclaré vainqueur ! Sasahara est 2e. Devlin de Francesco récupère les points de la 2e place et Sebastián Fernández (Pinnacle), ceux de la 3e place.

Course 3

Fernández est le poleman de la course 3. Pas de souci au départ : l’Espagnol conserve la tête, devant Doohan et Mazepin. La seule action, c’est Sasahara doublant Fittipaldi et passant 4e. Yu Kanamaru (BlackArtsRacing) part à la faute à mi-course et entraine un safety-car.

A la reprise, rien ne bouge. Doohan choisissant d’assurer après sa bévue de la course 1…

Premier succès de F3 Fernández. Doohan et Mazepin l’encadrent sur le podium.

Alders augmente son avance, à 173 points. Doohan reste 2e, à 125 points. Néanmoins, Mazepin est en embuscade, à 124 points.

Chadwick reste 9e, mais à 40 points. Tatiana Calderón (Seven) passe 10e, à 31 points.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F3 ASIAN