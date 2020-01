LA FERRARI DRIVER ACADEMY RECRUTE ARTHUR LECLERC ET DINO BEGANOVIC

La Ferrari Driver Academy vient de recruter deux nouveaux membres. Arthur Leclerc portera leurs couleurs en Formula Regional et Dino Beganovic, en F4.

La Ferrari Driver Academy possède deux nouveaux membres. Alors qu’on attendait Francesco Pizzi, ce sont bien finalement Arthur Leclerc et Dino Beganovic qui sont adoubés.

Arthur Leclerc est le petit-frère de Charles, mais il s’est fait un prénom depuis longtemps. En 2018, il débuta en F4 France, s’imposant lors de son tout premier week-end et répétant cela en cours de saison, ce qui lui valu une cinquième place finale. Il fit également parti de la filière Venturi en Formule E.

En 2019, le Monégasque passa en F4 ADAC, avec US Racing. Il remporta la course en ouverture du Grand Prix d’Allemagne et son grand-frère le félicita à la sortie de voiture. Longtemps deuxième derrière son équipier, le jeune Français Théo Pourchaire finalement sacré, il ne put résister au pressing de Dennis Hauger, en fin de saison.

Testé par la Ferrari Driver Academy, il va marcher sur les traces de son ainé, Charles Leclerc. Première étape : la Formula Regionale, avec la trés réputée Scuderia PREMA. Equipe où il fera équipe avec Gianluca Petecof. On s’attend à une belle lutte entre un Monégasque en pleine ascension (mais encore un peu vert) et un Brésilien au pied du mur…

La deuxième recrue, c’est Dino Beganovic. Il termina second, lui, de la WSK Euro Series 2019 et c’est Tony Kart qui envoya son CV à Maranello. Le Suédois va débuter en automobile en 2020, via la F4 (ADAC et Italia), lui aussi avec PREMA, bien sûr.

Il fera équipe avec Gabriel Bortoleto, un prometteur Brésilien. Lui aussi devra faire attention à son équipier…

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : FERRARI DRIVER ACADEMY