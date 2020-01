AU DAKAR 2020, VICTOIRES POUR SAINZ-BRABEC-CASALE-CURRIE ET KARGINOV, EN ARABIE SAOUDITE

Des bords de la Mer Rouge avec Jeddah comme point de départ jusqu’à la cité des sports et de la culture de Qiddiya à proximité de la capitale Riyadh, en passant par les canyons et les montagnes de l’ouest du pays puis par les étendues de dunes de « l’Empty Quarter », la 42éme édition du Dakar s’est achevée sur les victoires de l’Américain Ricky Brabec à moto, portant Honda au sommet après 31 ans de disette ; de Carlos Sainz pour un troisième titre avec une troisième marque de voiture différente, de Casey Currie qui porte également les couleurs des États-Unis en SSV, du Chilien Ignacio Casale qui reprend les rênes de la catégorie quads et d’Andrei Karginov qui poursuit la série victorieuse des Kamaz.

Au total, 234 des 342 véhicules partis de Jeddah (68,4 %) figurent au classement général final de l’épreuve : 96 motos, 12 quads, 57 autos, 29 SSV et 40 camions. 22 véhicules ayant abandonné en cours de route ont par ailleurs atteint Qiddiya dans le cadre de la formule Dakar Experience.

SAINZ FAIT DE LA RESISTANCE…

Les hommes d’expérience ont gardé le contrôle sur le Dakar, l’épreuve de maturité par excellence. Ce n’est pas Fernando Alonso qui dira le contraire, dont les prestations prometteuses n’ont jamais pu aboutir à un duel Espagnol avec son aîné, ni Yazeed Al Rajhi qui poursuit son apprentissage et obtient à domicile son meilleur classement, une 4éme place.

Les trois pilotes qui occupent le podium totalisent 50 participations en autos et maintenant 14 titres dans la catégorie.

La connaissance de la région et la fiabilité d’un Hilux Toyota ayant fait ses preuves donnait la faveur des pronostics à Nasser Al-Attiyah, mais le buggy Mini confié à Sainz n’a jamais dévié de sa route vers le succès.

En tête au soir de la 3éme étape puis à la journée de repos, El Matador n’a tremblé que sur la 8éme spéciale où il a perdu une partie de sa marge sur ses deux plus proches contradicteurs et a finalement résisté à leurs tentatives d’intimidation jusqu’à Qiddiya.

Rapidement tenu à l’écart de cette bataille à trois, le Lituanien Vaidotas Zala s’était offert le privilège d’ouvrir le palmarès Saoudien du Dakar dans la catégorie, tandis que Mathieu Serradori a signé la première victoire d’étape d’un réel amateur depuis 32 ans à Wadi Al-Dawasir.

Mais, il leur faudra encore murir pour viser les sommets…

Sven Quandt, Team Manager de l’équipe X-raid Team, très heureux de triompher et d’avoir deux de ses pilotes sur le podium, confiait :

« Nous sommes absolument dépassés par ce superbe résultat d’équipe. Première et troisième place auxquelles nous ne nous attendions pas. Ce fut une course fantastique, qui a été marquée par de nombreuses batailles pour le sommet. Carlos et Stéphane ont fait un travail remarquable. La performance de notre Buggy MINI et l’ensemble de notre flotte des JCW était absolument fantastique. Après tant d’années de combats, nous sommes heureux d’avoir enfin remporté le Dakar avec nos voitures Buggy MINI. Terminer avec quatre MINI dans le top dix et huit dans le top 20 démontre notre fiabilité. »

Et il concluait :

« Merci à nos employés et à tous ceux qui ont cru en nous et nous ont soutenus et en particulier MINI et nos partenaires Bahreïn, Red Bull et Primax. »

BRABEC DANS LA LEGENDE : 1er PILOTE AMERICAIN VICTORIEUX DU DAKAR

Ricky Brabec restera le premier vainqueur Américain du Dakar, mais a été imité de très près par son compatriote Casey Currie victorieux en SSV.

Il aura donc fallu attendre … 42 ans pour voir le drapeau des États-Unis à la première ligne du palmarès, bien que de nombreux prétendants légitimes se soient pris au jeu.

En 1985, Chuck Stearns avait terminé à la 6éme place du général après avoir remporté six étapes, ensuite le crossman Danny Laporte s’était classé à la deuxième place derrière Stéphane Peterhansel en 1992. Puis, Jimmy Lewis (actuel entraîneur de Brabec) avait fini à la 3éme place en 2000. Chris Blaisa terminant 4éme en 2006.

Du coté des autos, Robby Gordon s’est montré le plus performant, avec sa 3éme place en 2009. Mais il a décroché dix victoires d’étapes.

QUAD : RETOUR GAGNANT POUR CASALE

Après une escapade infructueuse en SSV l’an passé, Ignacio Casale est revenu en 2020 à ses premières amours et la catégorie quads pour le premier Dakar saoudien. Bonne pioche pour le double vainqueur de l’épreuve qui n’a absolument pas perdu son coup de guidon et a tenu à apposer sa marque sur la course dès les premiers kilomètres.

En tête du classement général du premier au dernier jour, le Chilien n’a pour ainsi dire jamais eu de réelle opposition malgré les efforts de Simon Vitse (2 victoires d’étapes) ou de son compatriote Enrico Giovanni qui pourra regretter son abandon lors de la 6éme étape.

Avec 4 victoires d’étapes et une régularité impressionnante dans le Top 4 (10/11), Casale n’a pas vraiment ménagé le suspense. Seule la perte de 45 minutes à la recherche d’un way-point lors de la 10éme étape a un tant soit peu inquiété celui qui rejoint désormais Marcos Patronelli au rang de triple vainqueur du Dakar dans la catégorie

SSV : CURRIE L’EMPORTE A LA REGULARITE

Au départ d’une catégorie en plein essor et très ouverte, Casey Currie fait partie des noms à surveiller, au même titre que nombre de ses adversaires. Et le pilote Américain a d’ailleurs attendu la deuxième semaine avant de réellement sortir du lot, laissant d’autres concurrents plus expérimentés s’exprimer à l’image du tenant du titre Chaleco Lopez (2 étapes), du vainqueur 2018 Reinaldo Varela (2), du vice-champion 2019 Gerard Farrés (2), du quintuple vainqueur moto Cyril Despres (1) ou encore des jeunes prometteurs Blade Hildebrand (2), Mitchell Guthrie (2) et Aron Domzala (1).

Mais si les vainqueurs d’étapes ont été nombreux, tous ont également connu au moins une journée noire qui a mis à mal leurs ambitions de victoire finale sur le Dakar. Currie a de son côté joué la carte de la régularité pour remporter son premier Dakar dès sa deuxième participation au volant de son Can-Am, devant un Sergei Kariakin qui repart lui aussi d’Arabie Saoudite sans le moindre succès au compteur, mais avec la satisfaction d’un podium final, après sa victoire en quads en 2017.

CHEZ LES CAMIONS, KARGINOV OFFRE UN NOUVEAU TRIOMPHE A KAMAZ

Vainqueur des trois dernières éditions, Eduard Nikolaev faisait figure de grandissime favori à l’abord du 42éme opus du rallye. Mais le tenant du titre n’a jamais été dans le coup et finit même par abandonner, victime de gros soucis techniques sur son Kamaz.

Heureusement, le nombre fait la force pour le constructeur Russe qui a pu compter sur son ancien vainqueur en 2014, Andrey Karginov. Après une étape d’ouverture timide, le pilote de 43 ans a livré un véritable festival avec 7 victoires d’étapes et un rythme impossible à suivre pour ses adversaires, y compris ses compagnons d’écurie. Anton Shibalov, son dauphin au classement général avec 3 victoires d’étape, accusa nt ainsi plus de 42 minutes de retard à l’arrivée à Qiddiya. Siarhei Viazovich passe de son côté la ligne à plus de deux heures après avoir fait illusion en début de rallye…

PAROLES DE PILOTES

Carlos Sainz :

« Je me sens super heureux, il y a eu beaucoup d’efforts. Pour l’entraînement physique, pour la préparation du véhicule avec l’équipe, nous avons beaucoup travaillé. Nous avons gagné ce Dakar à partir du premier jour, nous n’avons pas cessé d’attaquer à fond tout au long ».

Ricky Brabec :

« Au final, nous avons réuni toutes les pièces du puzzle. On savait qu’on pouvait le faire, que ce soit n’importe quel coureur de l’équipe. Je suis extrêmement heureux. C’est mon 5e Dakar, mon deuxième à l’arrivée … je me suis réveillé super heureux de courir cette dernière étape et ça y est ! Je suis là, c’est gagné. Il a fallu être intelligent tous les jours et concentré. Il n’y a pas de top leader dans notre équipe, tout le monde a travaillé, on est une famille. On a tous gagné ».

Ignacio Casale :

« Je suis très heureux d’être là. J’ai gagné mon troisième Dakar. Je suis très content parce que c’était une course très difficile, très longue. J’ai eu quelques problèmes en deuxième semaine, mais on les a réglé de la meilleure manière. Ça a été un travail intense toute l’année avec les mécaniciens et maintenant je peux célébrer cette première place. Merci beaucoup, et vive le Chili ».

Casey Currie :

« Deux Américains au top ! Je suis époustouflé ! Sean a fait du super boulot sur ce rallye, l’équipe aussi. La voiture était super. Je n’oublierai jamais ce jour, la plus belle victoire de ma carrière. C’est incroyable, la pression était terrible. Je suis amoureux de ce rallye ! L’année prochaine on reviendra défendre notre titre. Je suis ravi pour Ricky qui mérite sa victoire plus que moi la mienne. »

Quant au pilote de circuits, double Champion du monde de F1, double vainqueur aux trés redoutables 24 Heures du Mans et titré Champion du monde du 2019, avec ses équipiers, le Suisse Sébastien Buemi et le Japonais Kazuki Nakajia, lui il s’est montré enthousiaste de terminer son 1er Dakar (13éme).

Rappelons que le duo Espagnol Alonso a perdu une roue au cours de la deuxième journée, avant d’étre victime d’un double tonneau cette semaine.

« Je suis très content et très fier d’être ici. C’est le rallye le plus difficile au monde et terminer la course dès ma première participation, ce n’était pas facile. J’avais une bonne équipe Toyota autour de moi, une voiture incassable et un co-pilote avec beaucoup d’expériences. Au final, on était sans doute plus compétitif que ce qu’on pensait au départ. Être dans le Top 5 de quatre étapes a été une surprise pour nous.»

Et il précisait encore:

« Terminer 12 jours sans problème majeur est le plus grand défi dans ce rallye ( Donc pour cela j’ai encore besoin d’expérience et de temps. C’est le Dakar, je me suis senti chanceux de pouvoir continuer la course.»

Avant d’indiquer:

« Maintenant, je dois gagner l’Indy 500. C’est la priorité, la Triple couronne (Grand Prix de Monaco de F1, 24 Heures du Mans et les 500 Miles d’Indianapolis). C’est fin mai et je suis désormais totalement focalisé sur Indy. »

Naturellemenyt, alors que cette édition 2020 du 1er Dakar sur les pistes d’Arabie Saouditre, se termine, on aura une énorme pensée pour le pilote moto, le Portugais Paulo Goncalvés qui nous a quitté, se tuant au guidon de sa Hero, dimanche dernier 12 janvier, lors de l’étape entre Riyad et Al Dawasir…

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : Arnaud DELMAS MARSALET – DPPI Média -ASO LOPEZ