A ISOLA 2000, FERRIER REMPORTE A DOMICILE LA SECONDE COURSE DEVANT LES PANIS, EN ANDROS

Cette seconde course à Isola 2000 a de nouveau offert un beau spectacle dans toutes les catégories sur une piste qui est restée verglacée sur toute sa longueur jusqu’à la dernière épreuve la nuit tombée.

En Elite Pro, le local de l’étape Christophe Ferrier a fait briller les couleurs de sa région en remportant la journée devant Aurélien Panis toujours leader et son père Olivier qui monte sur la 3ème marche du podium.

En Elite, Louis Rousset du Sébastien Loeb Racing a signé sa 1ère victoire aux côtés de Jérémy Sarhy. Emmanuel Moinel complète le podium.

La belle histoire du week-end est celle du jeune Tom Pernaut qui, à 16 ans, a ramené la coupe à la maison en Enedis e-Trophée Andros Invités, alors qu’il participait à son tout premier meeting.

ELITE PRO : LE LOCAL CHRISTOPHE FERRIER BRILLE A DOMICILE !

Les virtuoses de la glace de la catégorie Pro ont retrouvé la très belle piste verglacée pour disputer les qualifications de la seconde course 100% électrique du week-end, devant un public venu en nombre autour du circuit.

Au cumul des manches, c’est l’enfant du pays Christophe Ferrier qui s’est illustré en signant le meilleur temps devant Franck Lagorce qui fait son grand retour parmi les meilleurs et l’ex-pilote de F1, Olivier Panis.

Les six premiers qualifiés ont enchainé avec la Super-Pole, remportée également par l’Isolien. Sur la grille de départ de la Super-Finale qui clôt en apothéose la journée, on retrouve naturellement Christophe Ferrier en pole position avec à ses côtés Franck Lagorce et Olivier Panis bien décidés à remonter sur lui.

C’est une Super Finale à rebondissements à laquelle a pu assister le public. Au départ Christophe Ferrier, garde sa pole position devant Franck Lagorce mais derrière ça se bouscule déjà et Yann Ehrlacher, pourtant parti de… la dernière ligne, passe incroyablement déjà devant Panis père et fils !

A l’avant, Franck Lagorce parvient, lui, à dépasser Christophe Ferrier mais ce dernier contre-attaque aussitôt.

Cependant, la manœuvre est malheureuse et les deux voitures se retrouvent dans le mur de neige et ne repartent pas…

De leur côté, les deux Panis se livrent bagarre et Aurélien prend le dessus sur Olivier mais ce dernier est également contraint par la suite à abandonner. La Super Finale est donc remportée par Yann Ehrlacher devant Aurélien Panis.

Au classement final – toutes manches confondues – de cette deuxième journée, c’est pourtant le local Christophe Ferrier qui est sacré vainqueur, aux côtés d’Aurélien Panis, qui demeure toujours leader du e-Trophée Andros. Son père Olivier Panis héritant de la 3ème marche de cette manche d’Isola 2000.

Ravi de l’emporter chez lui, Christophe Ferrier, expliquait :

« Tellement heureux de retrouver le chemin de la victoire ! Après des premières courses compliquées, nous avons enfin trouvé les bons réglages et la voiture est plus que jamais performante ! Merci à toute l’équipe CMR pour leur travail incroyable et à la Métropole Nice Côte d’Azur pour son soutien sans faille ! Même si la course ne s’est pas finie comme souhaitée, j’ai déjà hâte de repartir en piste à Serre Chevalier le week-end prochain ! »

Muriel BELGY

Photos : Bernard BAKALIAN