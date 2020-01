TOBY PRICE LE VAINQUEUR EN TITRE DU DAKAR, REND HOMMAGE A PAULO GONCALVES…

Premier à parvenir sur le lieu de l’accident fatal ce dimanche 12 janvier au pilote Portugais Paulo Goncalvés, le motard Australien ,vainqueur sortant du Dakar, victorieux en janvier 2019 à Lima au Pérou, s’est expliqué ce lundi au bivouac sur les circonstances du drame qui a malheureusement coûté la vie à l’ancien Champion du monde de rallye-raid en moto, sacré en 2013 :

« C’est arrivé sur une piste rapide sur un plateau largement ouvert, à haute vitesse. Lorsque je suis arrivé et j’ai aperçu Paulo au sol. J’ai compris tout de suite que c’était sérieux. Nous avons appelé les hélicoptères et la direction de course le plus vite possible. Ce furent les minutes les plus longues de ma vie. Nous étions un petit groupe à essayer de faire tout notre possible. Malheureusement, c’était inutile. C’est difficile à accepter, c’est triste de perdre quelqu’un qui était de la famille. Ne pas courir aujourd’hui lundi nous permet de montrer notre soutien et notre respect à la famille de Paulo. »

Mais le pilote Australien a par ailleurs parlé du danger qui guette en permanence les motards :

« Tous les jours, quand nous démarrons nos motos, nous savons que risquons notre vie. »

Précisant :

« Mais naturellement, vous ne trouverez personne au bivouac pour vous indiquer qu’il arrêtera la course. La course reste notre passion. Et c’était la même chose pour Paulo, il courait depuis de nombreuses années dans le Dakar, il adorait. Ce n’est la faute de personne. Quand c’est votre heure, c’est votre heure. »

Et Price ajoute et conclut :

« Tout le monde avait beaucoup de respect pour lui, il était toujours souriant, toujours heureux dans le bivouac. Nous connaissons les risques que nous courons, nous espérons juste que rien ne nous arrive.»

Qu’ajouter…

Que comme tous les Champions disparus avant lui sur le Dakar (19 motards) tous sont partis heureux de cette vie ‘ hors norme’ qui leur permet d’assouvir leur folle passion!

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : KTM – RED BULL -DPPI Média

ADIEU CHAMPION…