COHEN, PREMIER INSCRIT DE L’EUROFORMULA OPEN 2020

Les championnats de « F3 régionale » se remplissent lentement. L’EuroFormula Open a enfin un premier engagé pour 2020 : Ido Cohen, chez Carlin.

L’an dernier, il y eu une balkanisation des championnats régionaux de F3 avec l’apparition de la Formula Regional et de la W Series, la transformation de la F3 en Formula European Masters (qui fut avortée), la refonte de l’Eurocup FR et la poursuite de l’EuroFormula Open et du British F3. Chaque discipline tenta d’afficher complet au plus vite. Cette année, il semble y avoir moins d’urgence. La W Series a déjà choisi ses candidats. L’Eurocup FR ne possède qu’une poignée de concurrents. Le British F3 et la Formula Regional ne possèdent que des pilotes « presque sûres ». Quant à l’EuroFormula Open, elle a un premier volontaire : Ido Cohen, chez Carlin.

Rappelons qu’en 2020, l’EuroFormula Open étrennera une voiture inédite, la Dallara 320. Motopark, Carlin et Fortec ont déjà reçu des châssis. Van Amersfoort a en aurait commandé également, en vue de ses débuts dans la discipline.

Cohen attaque sa troisième saison de sport auto et jusqu’ici, la récolte fut maigre. Le pilote Israélien débuta en 2018 par un double-programme F4 ADAC-F4 Italia, avec Mücke et se contenta de trois Top 10 en Allemagne. En 2019, il commença par redoubler en F4, cette fois avec Van Amersfoort. Il débuta sa saison Italienne par un premier podium et trois autres (dont un en F4 ADAC) suivirent. Il s’essaya à l’EuroFormula Open, déjà avec Carlin, terminant deux fois dans le Top 10. Enfin, il participa au FIA Motorsport Games, en F4 Cup. En remportant la course qualificative, il obtint son premier succès en automobile. Carlin semble enthousiaste, mais le potentiel de Cohen est tout de même difficile à percevoir. En attendant, le pilote Israélien va disputer la Toyota Racing Series.

A l’automne, Carlin a fait rouler des pilotes à Enna. Il en a été. Nicolai Kjærgaard (déjà pilote Carlin en EuroFormula Open, en 2019) et Zane Maloney (champion 2019 de British F4 avec Carlin) furent ses équipiers du jour.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : EUROFORMULA OPEN