À ISOLA 2000, JB. DUBOURG S’IMPOSE DANS LA 1ère COURSE DE L’e ANDROS

Après la trêve des fêtes de fin d’année, les pilotes de l’e-Trophée Andros ont retrouvé les plaisirs de la glisse ce week-end, sur le circuit d’Isola 2000, dans les Alpes du sud.

Lors de cette étape alpine, en Elite Pro, Jean-Baptiste Dubourg au volant de sa Renault ZOE a retrouvé la 1ère marche du podium tandis qu’en Elite Sylvain Pussier sur sa Peugeot 208 ne laissait aucune chance à ses adversaires.

Les pilotes de l’Enedis e-Trophée Andros Invités ont également offert un beau spectacle au public isolien qui assistait à la victoire du pilote au palmarès prestigieux, Xavier Pompidou.

ELITE PRO : JB DUBOURG RETROUVE LA VICTOIRE !

C’est le quadruple Champion du Trophée Andros, Jean-Baptiste Dubourg, au volant de sa Renault ZOE du DA Racing, qui s’est montré intraitable sur la piste d’Isola 2000, en remportant avec brio d’abord les deux manches qualificatives le vendredi.

Nicolas Prost, autre pilote d’une Renault ZOE du DA Racing et Nathanaël Berthon avec la Peugeot 208 du Sylvain Pussier Compétition, s’inscrivent quant à eux à la 2ème et 3ème position en amont de la Super Pole qui se joue entre les six premiers.

Par la suite, le Bordelais et sa ZOE n’ont laissé aucune chance à leurs adversaires en remportant la Super Pole. JB Dubourg est donc placé en 1ère ligne pour la Super-Finale aux côtés de Nicolas Prost et du leader actuel de cet e Andros, Aurélien Panis.

La Super Finale était très attendue par le public d’Isola 2000. Les deux Renault ZOE étaient placées en 1ère ligne mais dès le départ Nicolas Prost n’a pas pu résister à l’attaque de Nathanaël Berthon et de sa Peugeot 208, totalement déchaîné et il s’est retrouvé en bout de peloton, juste devant Olivier Panis qui roule lui pour le Sébastien Loeb Racing et qui fermait la marche.

JB Dubourg et la Renault ZOE N°1, caracolent en tête jusqu’au baisser du drapeau à damiers et le multiple Champion en titre, retrouve à l’issue de cette 1ére journée, la 1ère marche du podium qu’il convoitait tant depuis le début de la saison…

Aurélien Panis, toujours leader, montant, lui, sur la 2ème marche, Nathanaël Berthon complètant le trio.

Ravi de regagner, JB Dubourg confiait :

« C’est génial ! Toute première victoire en électrique et toute première de la saison ! On revient aux affaires de la plus belle des manières en gagnant les manches qualificatives, record du tour, la Super Pôle et la Super Finale ! C’est une super victoire d’équipe ! Rendez-vous dimanche pour confirmer ! «

Muriel BELGY

Photos : Bernard BAKALIAN