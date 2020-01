NOUVELLE VICTOIRE DU G DRIVE BY ALGARVE, EN ASIAN LE MANS SERIES, A THE BEND EN AUSTRALIE

Déjà victorieuse le 24 novembre dernier de la manche d’ouverture de l saison en Asian Le Mans Séries, lors des 4Heures de Shanghai en Chine certes obtenu sur tapis vert après la pénalité infligée à l’écurie Thunderhead by Carlin, dont la Dallara P217 avait pourtant bien franchi victorieusement la ligne d’arrivée.

Explication rappel

La sanction appliquée étant liée à une infraction de temps de conduite, Ben Barnicoat ayant comme le précise le sacro-saint règlement connu de tous…passé plus de temps que prévu sur la piste…Trop long de 6 minutes et 36secondes !.

Du coup une fois appliquée, cette pénalité décidée par les commissaires sportifs officiels de 3 tours et 51.075 secnondes, a vu l’équipe Thunderhead Carlin composée de Tincknell, Banicoat et Jack Manchester reléguée à la 3ème place et la victoire de ce fait finalement remportée par l’équipe G Drive Racing by Algarve.

L’Aurus 01 ‘Made in Oreca’ et ses pilotes, Roman Rusinov, James French et Leonard Hoogenboom, remportant donc une première victoire en Asian Le Mans Series dès leur apparition dans la série d’endurance Asiatique

VICTOIRE SUR LA PISTE A THE BEND

Cette fois, le trio Roman Rusinov, James French et Leonard Hoogenboom, mérite totalement leur nouveau succès décroché au terme des 4 Heures du Bend, deuxième manche de l’Asian Le Mans Series 2019-2020, disputée sur le nouveau circuit de The Bend Motorsport à Tailem Bend, à côté d’Adelaïde en Australie.

Ils triomphent en devançant finalement l’une des deux Ligier JS P217 du Team Eurasia, la N°36 d’Aidan Read, Nicholas Foster et Roberto Merhi et la Dallara P217 N°45 du Thunderhead Carlin qui s’était élancée depuis la pole, pilotée elle par Jack Manchester, Brn Barnicoat et Harry Tincknell et qui ne se classe qu’au trisième rng, à l’issue des 78 tours de 7, 7 km

A retenir tout de même la très belle prestation de la voiture-sœur du Team Eurasia, la Ligier JS P217 N°1 du trio composé de Shane van Gisbergen, Daniel Gaunt et Nick Cassidy, en lice pour la victoire mais qui en toute fin de course à 5 tours du drapeau à damiers, a dû abandonner suite à un problème de boite de vitesse…

Le top 5 étant complété par l’une des deux Ligier JS P217, la N°33 de l’équipe Polonaise Inter Europol Competition et par la plus rapide du Rick Ware Racing, la Ligier JSP2 N°52 du duo formé de Cody Ware et Gustas Grinbergas et qui gagnent eux la classe LMP2-Am.

Podium complété par deux Ligier JSP2, la seconde du Team Rick Ware Racing, la N°25 de Guy Cosmo et Anthony Lazzaro et par la N°4 d’ARC Bratislava, cnfiée à l’équipage Miro Konopka, Gamet Patterson et Andreas Laskaratos

SUCCÈS DU NIELSEN EN LMP3

Dans la catégorie des LMP3, la victoire revient à la Norma M30 LMP3 du Nielsen Racing, la N°2 de Tony Wells et Colin Noble qui l’emporte devant la Ligier JSP3, la N°13 d’Inter Europol Competition de Nigel Moore et Martin Hippe et la Ligier JSP3 de chez ACE1 Villorba Corse, la N°12 de Davide Fumanelli, Alessandro Bressan et Gabriele Lancieri.

La Norma M30 LMP3 du Graff racing en lice pour le podium, la N°9 d’Eric Trouillet, Ricky Capo et David Droux, abandonnant en fin de course, suite à un ennui de suspension

VICTOIRE FERRARI EN GT

En GT, victoire et quadruplé Ferrari !

Alors qu’elle semblait se diriger vers la victoire, la Ferrari F488 GT3 N°27, équipée du kit Evo 2020 du HubAuto Corsa du trio Davide Rigon, Marcos Gomes et Liam Talbot, termine finalement seulement seconde devancée de 1’26 par la Ferrari F488 GT3 N°7, du Car Guy Racing avec Le Français Côme Ledogar qui épaulait Kei Cozzolino et Takeshi Kimura. La N°27 semblant victime d’un manque de puissance, lors des deniers tours !

La N°51 du Spirit of Race de Francesco Piovanetti, Oswaldo Negri Jr et Alessandro Pierguidi, finissant sur le podium, cependant que la F488 du T2 Motorsports, la N°75, prend la 4éme place, avec David Tjiptobiantoro, Rio Haryanto et Christian Colombo.

Top 5 pour la BMW M6 GT3 du Team Astro Veloce Motorsports, de Jens Klingmann, Max Wiser et Peiwen Qi

Prochain rendez-vous avec la troisième et avant-dernière manche sur le circuit de Sepang près de Kuala Lumpur en Malaisie, les 14 et 15 février course en nocturne…

L’épreuve finale se déroulant une semaine plus tard sur le circuit de Chang à Buriram, prés de Bangkok en Thaïlande

François LEROUX

Photos : ASIAN LE MANS SERIES et TEAMS