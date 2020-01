L’HOMMAGE DE DAVID CASTERA, ANCIEN MOTARD DEVENU PATRON DU DAKAR APRES LE DÉCÈS DE GONCALVES…

David Castera, lui-même ancien pilote moto et concurrent des Paris-Dakar devenu directeur du Dakar confie :

« On a eu une alerte à 10 heures. Cela nous a été confirmé par Toby Price qui arrivait sur l’accident. Il a trouvé Paulo au sol et a déclenché le bouton rouge. On a déclenché les moyens de secours imédiatement. Huit minutes après, est arrivé l’hélicoptère. Les médecins sont intervenus sur Paulo, mais ils n’ont pas pu le ranimer. Il a été transféré à l’hôpital où a été constaté son décès. C’est ce qu’on n’a pas envie de vivre. Je l’ai déjà vécu, ce sont des moments difficiles. »

Et David poursuivait :

« On est là pour les pilotes, pour tous ces fans qui ont envie de vivre des aventures, de se faire plaisir. Il y en a qui sont là pour gagner. Paulo était là depuis longtemps, on le connaissait tous, c’était une figure du rallye. Il a cassé son moteur dans l’étape 3, il le répare, il repart. Il était plein de volonté. On vit le pire des moments. On sait tous que la moto c’est dangereux. J’ai fait le Dakar cinq fois à moto. Quand vous partez le matin, vous avez parfois la boule au ventre. On n’a pas de protection. »

Avant d’ajouter, de préciser en concluant :

« Tous les pilotes le savent. En l’occurrence, Paulo était un professionnel qui connaissait bien les risques. C’est le sport. Ce sport est un sport dangereux. On le sait. Ce soir au briefing je rendrai un hommage à Paulo devant tout le monde. »

Sonja VIETTO RAMUS

Photo : AutoNewsInfo

