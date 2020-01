IN MEMORIAM, ‘JCO’ ALIAS JEAN CLAUDE OLIVIER… SEPT ANS DÉJÀ !

Ce dimanche 12 janvier 2020, cela fait sept ans déjà que notre ami, Jean Claude Olivier que tout le milieu de la Moto appelait affectueusement ‘JCO’ nous a quitté, victime le 12 janvier 2013, d’un accident mortel, survenu sur l’Autoroute du Nord, et provoqué par un poids lourd Portugais qui après avoir traversé les protections de séparation des deux axes de circulation, lui a littéralement foncé dessus !

Ce jour-là, Jean Claude, accompagné de sa fille Astrid se rendait dans le Nord de la France, pour y retrouver son père Gonzague Olivier, très affaibli… et qui allait décéder, deux semaines plus tard! Quel destin…

Les années défilent, les mois s’écoulent, mais on n’oublie pas l’ami qu’était cet homme ‘hors norme’ et tellement attachant ! Et qui aura consacré toute sa vie à Yamaha et à sa folle passion de la compétition, lui ‘LE’ Gagneur…LE Guerrier!!!

Lui ‘JCO’ qui a découvert, le tout premier pilote Français, Auto-Moto et toutes disciplines confondues, sacré CHAMPION du Monde en septembre 1979, un autre grand disparu emporté un an plus tard par sa passion, le 12 août 1980 lors de sa chute mortelle survenue deux jours auparavant, elle, à l’occasion du Grand Prix d’Angleterre à Silverstone, l’inoubliable Patrick Pons…

Désormais sur recommandation de ‘JCO’ avant son départ en retraite, la maison Yamaha a eu la chance inouïe, s’il en est, de lui avoir déniché un successeur de la même trempe, un grand patron, en la personne d’Éric de Seynes, personnage pour lequel nous avons le même respect et la même admiration !

SEPT ANS DÉJÀ…

RIP JCO.

Gilles GAIGNAULT

NOTRE ARTICLE SUR L’ACCIDENT ET LE PARCOURS DE JCO