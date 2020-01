F4 UAE : TRIPLÉ POUR L’ITALIEN FRANCISCO PIZZI A DUBAI !

Trois courses et autant de succès pour Francisco Pizzi (Xcel.) C’est ce que l’on appelle des débuts réussit, en automobile ! Et bien sûr, après Dubaï, le Transalpin est le premier leader de la F4 UAE 2020.

La F4 UAE débute vraiment sa saison 2020, en prologue des 24 heures de Dubaï. Seule la moitié des pilotes présents lors de la manche (hors-championnat) de Yas Marina, à Abu Dhabi poursuivent la saison F4 locale.

Dans le lot, il y a la Saoudienne Reema Juffali au sein du Team Dragon et l’Émiratie Hamda al Qubaisi d’Abu Dhabi.

Sa soeur Amna al Qubaisi, avait décroché la pole à Yas Marina. En son absence, c’est sa petite sœur Hamda qui domine les qualifications.

Course 1

Al Qubaisi conserve l’avantage au feu vert… Mais Pizzi la double au second virage. Lorenzo Fluxá (Xcel) la dépasse un peu plus loin. Le trio de tête semble alors gelé. Nicola Marinangeli (Xcel), Nico Göhler (Mücke) et Dexter Patterson (Xcel) sont en lutte pour la quatrième place.

A mi-course, ce groupe de chasse revient sur Al Qubaisi et un par un, ils la dépassent.

Pizzi, Fluxá et Marinangeli grimpent dans cet ordre sur le podium.

Course 2

Al Qubaisi retrouve la pole. Göhler, Zdeněk Chovanec (Xcel), Marinangeli et Constantin Reisch (3Y) n’attendent pas le feu vert pour partir. Ils écoperont de cinq secondes de pénalité…

Fluxá, trois sur la grille, parvient à rattraper Göhler. Trop fébrile, l’Espagnol s’accroche avec le leader. Pizzi hérite des commandes. Fluxá est parvenu à repartir en troisième position, derrière Chovanec.

Doublé de Pizzi. Avec les différentes pénalités pour départ volé et suite au contact entre leaders, Al Qubaisi se retrouve seconde et Marinangeli, les accompagne sur le podium.

Course 3

La piste est détrempée. La polewoman, Mademoiselle Al Qubaisi part malheureusement en glissade et Chovanec ne peut l’éviter. Safety-car.

Pizzi est de ce fait promu leader et l’Italien déroule. Derrière, Fluxá, Göhler et Marinangeli sont en lutte pour la place de dauphin. Juffali les rejoint et cela devient une bagarre à quatre !

Tout se joue dans l’ultime virage. Marinangeli en ressort devant Fluxá, Göhler et Juffali.

Cette fois, ce sont Marinangeli et Fluxá qui encadrent Pizzi.

La course 3 a été retardée, le temps que la piste sèche un minimum. En conséquence, la course 4 fut annulée!!!

Pizzi est logiquement leader, avec 75 points. On le dit observé par la Ferrari Driver Academy! Nul doute qu’après ce week-end, les ‘Rosso feront encore plus attention à lui… Marinangeli, l’un des plus capés du peloton, est second totalisant 48 points. Troisième place pour Fluxá, avec 43 points.

Un premier podium en automobile pour al Qubaisi, 5e à 26 points. Juffali continue de progresser. Elle est 9e à 12 points.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F4 UAE

LE CLASSEMENT DE LA 3éme COURSE F4 VENDREDI 10 JANVIER 2020 A DUBAI

1 – Francesco Pizzi – Xcel – 10 tours

2 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 7″311

3 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 7″683

4 – Nico Goehler – Mücke, à 9″645

5 – R‍eema Juffali – Dragon, à 10″201

6 – Dexter Patterson – Xcel, à 19″680

7 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 26″168

8 – Erick Zuniga – Mücke, à 28″076

9 – Constantin Reisch – 3Y Technology, à 1 tour

ABANDONS

Hamda Al Qubaisi

Zdenek Chovanec

NON PARTANT

Abdulrahmen Al Bloushi

LE CLASSEMENT DE LA 2éme COURSE F4 VENDREDI 10 JANVIER 2020VA DUBAI

1 – Francesco Pizzi – Xcel – 13 tours

2 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 0″433

3 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 1″142

4 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 5″656*

5 – Dexter Patterson – Xcel, à 6″799

6 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 11″476*

7 – Erick Zuniga – Mücke, à 18″525

8 – Nico Goehler – Mücke, à 23″848*

9 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 26″223

10 – Constantin Reisch – 3Y Technology, à 37″278*

11 – Abdulrahmen Al Bloushi – Dream, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Lorenzo Fluxa, en 2’01″769

*pénalité de 5 secondes

ABANDON

R‍eema Juffali

LE CLASSEMENT DE LA 1ére COURSE F4 JEUDI 9 JANVIER 2020 A DUBAI

1 – Francesco Pizzi – Xcel, les 13 tours en 26’30″939

2 – Lorenzo Fluxa – Xcel, à 0″201

3 – Nicola Marinangeli – Xcel, à 9″412

4 – Dexter Patterson – Xcel, à 13″034

5 – Nico Goehler – Mücke, à 16″861

6 – Hamda Al Qubaisi – Abu Dhabi, à 18″965

7 – Zdenek Chovanec – Xcel, à 23″051

8 – Erick Zuniga – Mücke, à 29″419

9 – Reema Juffali – Dragon, à 30″018

10 – Mehrbod Shameli – Xcel, à 32″678

11 – Abdulrahmen Al Bloushi – Dream, à 1 tour

MEILLEUR TOUR: Francesco Pizzi, en 2’01″158

NON PARTANT

Constantin Reisch