F3 ASIAN : WEEK-END DE FOLIE A DUBAI !

Des leaders qui se percutent dans la course 1, de la pluie dans la course 2… Et encore et toujours de la pluie avec un contact entre leaders dans la course 3 ! Ce week-end de F3 Asian à Dubaï, fut on-ne-peut-plus animé. A l’arrivée, Joey Alders du BlackArts Racing, fait le break.

Deuxième manche de la F3 Asian 2019-2020. La série se rend à Dubaï pour sa toute première sortie au Moyen-Orient. Cao Zhuo d’Absolute est absent! Par contre, on note les débuts de MP Motorsport et d’Amaury Cordeel (en vue de la Formula Regional ?) Tandis que Pinnacle Motorsport aligne une troisième voiture pour le pilote de F3, Sébastian Fernandez.

Ukyo Sasahara de l’équipe Hitech, décroche les deux poles. Rappelons qu’en tant que Champion sortant, il ne peut inscrire de points.

Course 1

Nikita Mazepin le Russe d’Hitech, second sur la grille, se fait déborder au départ. Jake Doohan du Team Pinnacle passe, mais le Russe retient Joey Alders du BlackArts Racing. Jack Doohan tente même de prendre les commandes. Néanmoins, Sasahara lui ferme la porte! Le Japonais prend le large.

Tandis qu’un bouchon se forme derrière Mazepin, alors au troisième rang, avec Alders, Jamie Chadwick la féminine d’Absolute et Fernandez.

En vue de l’arrivée, alors que le leader déroule, Doohan accélère et fait la jonction. Alders a dépassé Mazepin. Fernandez, qui s’est débarassé de Chadwick, double également le pilote Russe de F2. Dans le dernier tour, Doohan plonge, Sasahara lui claque la porte et c’est le contact. Le Japonais reste sur le carreau, tandis que l’Australien s’envole vers la victoire.

Mais Jack Doohan est pénalisé. Pour autant, son avance sur Alders était tel que l’Australien reste vainqueur ! Alders et Fernandez complètent le podium.

Course 2

Le lendemain, il pleut et la piste est détrempée. Les pilotes effectuent deux tours de formation. Du coup, beaucoup de cafouillage au départ. Le poleman Hughes roule sur des œufs…

Doohan, parti de la quatrième position, tente d’endormir tout le monde… Et il finit en luge à la chicane!!! On a jusqu’ici cinq pilotes de front et Alders émerge en deuxième place. Puis il passe 1er lorsque Hughes sort, avant de sortir lui-même (tout en conservant néanmoins la tête.)

Fernandez est troisième. Hughes n’est pas du tout à l’aise. Il laisse filer l’Espagnol, ainsi que Mazepin et Doohan. L’Australien attaque dans les derniers tours et il déloge le Russe du podium.

Victoire d’Alders, devant Fernandez et Doohan.

Course 3

Il ne pleut plus, mais la piste est détrempée.

Pas mal de confusion au départ. Hughes surprend le poleman Sasahara et Pietro Fittipaldi de Pinnacle est trois. Néanmoins, le Britannique sort, puis c’est au tour du Japonais!!!

Fittipaldi se désuni et le voilà dans le peloton. Doohan, lui, remonte, passe Sasahara et le voilà, lui, second. Tout ceci, dans les premiers virages ! Mazepin passe trois.

En tête, Doohan harcèle Hughes et comme dans la course 1, ça se finit par un accrochage. Cette fois, c’est Doohan qui est au tapis. Hughes est touché. Sasahara, Mazepin, Yu Kanamaru autre membre du BlackArts Racing et Alders le déposent, avant qu’il ne rentre aux stands pour abandonner…

Kanamaru double Mazepin. Il est alors virtuellement en tête, le leader Sasahara étant hors-classement. Mais Kanamaru s’offre son compatriote avant le damier.

Premier succès en F3 Asian pour Kanamaru. Sasahara -hors-championnat- est second. Pour les points, Mazepin finit deux et Alders, trois.

Au classement, avec trois podiums, Alders fait une bonne affaire. Avec 126 points, il prend une option sur le titre. Très rapide, mais beaucoup trop agressif, Doohan est second avec 89 points.

Ensuite, c’est le gouffre. Régulier à défaut d’être véloce, Mazepin pointe au troisième rang, avec 74 points.

Joest Jonathan OUAKNINE

Photos : F3 ASIAN