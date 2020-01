UNE JOURNÉE DE REPOS A RIAD BIENVENUE POUR LES RESCAPÉS DU DAKAR…

MOTO : L’AMERICAIN BRABEC A PRIS UNE PETITE MAIS SERIEUSE OPTION…

Et si Ricky Brabec tenait enfin sa première victoire sur le Dakar ? Avec vingt minutes d’avance au cap de la mi-course sur Pablo Quintanilla et un peu plus sur Toby Price et Jose Ignacio Cornejo, l’Américain se garde bien de chanter victoire.

Chat échaudé craint l’eau froide… a-t-on coutume de dire !

Contraint à l’abandon lors des trois dernières éditions, Ricky sait que rien n’est joué tant que la dernière spéciale n’est pas bouclée. Et avec encore six étapes à avaler, bien des choses peuvent arriver.

Ce qui est sûr, c’est que le gaillard a parfaitement tenu son plan de marche sur une première partie de rallye qu’il savait à son avantage, avec un terrain technique et cassant qui ressemble à ses pistes d’entraînement en Californie, où il a évité les pièges et imposé son rythme.

En tête du classement général provisoire depuis la troisième étape autour de Neom, il a discrètement posé sa patte sur ce premier Dakar en Arabie Saoudite.

Une belle première moitié de rallye qui nourrit les espoirs de l’équipe Honda, privée de victoire depuis plus de trente ans !!!

Bien épaulé par Cornejo et Barreda qui monte en puissance au fil des jours (K.Benavides étant sorti du jeu sur une casse moteur dans l’étape de Riyadh), Brabec est en train de faire trembler la maison KTM, tenante du titre depuis … 19 ans !

Vainqueur de la dernière édition au Pérou en janvier 2019, l’Australien Toby Price s’est pour l’instant adjugé deux étapes mais le ‘ Kiwi’ a incroyablement manqué de régularité et a détruit son pneu arrière entre Ha’il et Ryadh, où il a lâché du coup… plus d’un quart d’heure, face à Brabec…

Plus ennuyeux pour KTM, le Britannique Sam Sunderland a dû abandonner lors de la cinquième étape après une lourde chute…

Le constructeur Autrichien peut néanmoins toujours compter sur Pablo Quintanilla qui se tient en embuscade avec sa Husqvarna, la marque d’origine Suédoise propriété de KTM .

Cette première moitié de rallye aura par ailleurs été fatale à l’équipe Yamaha qui a perdu, coup sur coup et sur blessures ses deux piliers, et Adrien Van Beveren et Xavier De Soultrait !!!

Une édition catastrophe pour la firme de Hamamatsu.

AUTOS : LE DUEL MINI-TOYOTA EST LANCE !

Vaidotas Zala a écrit une page d’histoire. Il restera à jamais le premier vainqueur d’étape en autos de l’ère moyen-orientale du Dakar sur le sol de l’Arabie Saoudite.

Cette première victoire Lituanienne n’a pas été suivie d’effet, les protagonistes les plus réguliers de l’épreuve ayant rapidement et fort logiquement repris le contrôle de la situation !

Au rayon des statistiques, c’est un métronome d’exception, Giniel De Villiers, qui s’offrait dès le lendemain le plaisir de devenir le premier vainqueur d’étape sur trois continents différents (Afrique-Amérique du sud-Arabie Saoudite).

Depuis, il a été imité par Carlos Sainz puis Stéphane Peterhansel, qui ont ajouté deux victoires chacun à leurs palmarès respectifs, l’Espagnol creusant également un avantage intéressant à la journée de repos tandis que le Français paye quelques erreurs de navigation qui le relèguent en 3ème position du classement général, à une distance toujours raisonnable de 16 minutes de son coéquipier chez Mini X-Raid.

Entre deux, le duel attendu avec les Toyota est bien mené par Nasser Al-Attiyah car à défaut de fulgurances au volant de son Hilux, le tenant du titre – déjà triple vainqueur – récolte les fruits pas encore tout à fait mûrs de sa constance et atteint Riyadh avec un retard de 7’48’’ sur Sainz.

Le Qatarien fait mine de trépigner, mais attend peut-être les grandes étapes de dunes de la deuxième semaine pour placer son devancier sous pression et le pousser à la faute.

Les trois anciens vainqueurs (19 titres au total) qui occupent à mi-parcours en cette journée de repos, les trois premiers rangs, ont peut-être écarté la concurrence.

Mais le chouchou du pays, Yazeed Al Rajhi, posté en embuscade en 4ème position à seulement 36’48’’ du « Matador », peut toujours fantasmer d’un scénario-fiction aboutissant à un carnage en règle.

Un objectif plus réaliste consiste à viser une place sur le podium, envisageable y compris à la régulière, la 3ème place n’étant qu’à 20 minutes.

C’est aussi une perspective qui pourrait se dessiner en faveur de tous qui se trouvent à moins d’une heure de Sainz, à commencer par Orly Terranova (à 43’54’’), mais sans négliger Mathieu Serradori (à 50’21’’) et oublier non plus Giniel de Villiers (à 55’41’’).

Dans le clan des « perdants » qui ne pourront plus exister au général, il reste encore à chasser les étapes pour le duo que forme le pistard – double champion du monde de F1 et double lauréat des 24Heures du Mans – Fernando Alonso et son illustre navigateur, l’ancien brillant motard – cinq fois victorieux au Dakar – son compatriote Marc Coma (16ème à 3h18, mais 1er rookie !), sans parler de Nani Roma – un double ancien lauréat à moto et en auto – (28ème à 6h34) ou bien encore de Jakub Przygonski (38e à 8h25).

Un plaisir auquel ne peut même plus prétendre Romain Dumas le malheureux du premier jour dont l’auto a brûlé après seulement … 65 km de spéciale ! L’horreur…

CHEZ LES CAMIONS, LES KAMAZ BIEN SUR … MAIS SANS NIKOLAEV !

La maison ‘bleue’ est en place. Pour autant, la perspective d’un cinquième titre pour Eduard Nikolaev s’est éloignée dès le premier jour de course avec un retard de près de quatre heures !

L’écurie Russe Kamaz a toujours fait de la force collective son principal argument et la règle se vérifie encore une fois ici en Arabie Saoudite.

Andrey Karginov, Anton Shibalov et Dmitriy Sotnikov se sont partagés quatre des six étapes, les deux premiers menant avec assurance le classement général de la catégorie.

Karginov, vainqueur en 2014, peut donc éventuellement se permettre une défaillance sans mettre en péril les intérêts de Kamaz…

La réelle menace se situe en effet à 36 minutes avec le Biélorusse Siarhei Viazovich et son camion Maz. Ales Loprais, le Tchéque se trouve quant à lui en embuscade, 4éme et en position de retrouver le podium qu’il a fréquenté pour l’unique fois en 2007 (3ème).

SSV : « CHALECO », TOUT EN CONTRÔLE !!!

On ne connaissait pas Aron Domzala. Mais le Polonais s’est invité au palmarès en remportant la première spéciale, avant une journée mécaniquement cauchemardesque qui l’a exclu des débats au général, et des petits ratés rageants qui l’ont empêché de faire gonfler son CV : 11’’ de moins que Farres sur une spéciale, et 19’’ de moins que Cyril Despres le lendemain.

Ce dernier, quintuple vainqueur à moto, bien qu’éliminé du classement général après avoir cassé son moteur, continue l’aventure avec Mike Horn en Dakar Experience, ce qui lui a permis – un bel exploit – de devenir le premier vainqueur de spéciales dans trois catégories différentes dans l’histoire du Dakar (motos, autos, SSV).

Le programme dans lequel il s’est impliqué avec RedBull porte déjà ses fruits puisque le jeune Américain Mitch Guthrie s’est lui imposé sur une étape.

Pour autant, le tenant du titre Francisco « Chaleco » Lopez détient toujours les clés de la maison SSV car il roule au sommet de la hiérarchie, avec une dizaine de minutes d’avance sur l’Américain Casey Currie, possiblement capable de rivaliser pour la gagne d’ici la semaine prochaine, tout comme l’ancien vainqueur en quad, Sergei Kariakin.

QUAD : CASALE AU DESUS DU LOT…

Au départ de ce premier Dakar sur le continent Asiatique, on s’attendait à un duel entre Ignacio Casale et Rafal Sonik, les deux anciens vainqueurs du plateau.

À la mi-course, cependant la bagarre entre le Chilien et le Polonais a tourné court, le premier devançant le second… d’une heure et quart !

Impérial, Casale s’est d’emblée solidement installé aux commandes du classement général en remportant les deux premières étapes menant la caravane du rallye de Jeddah à Neom.

Sonik a bien tenté de résister avant de lâcher prise au fil des jours. Après une dernière édition en Amérique du sud disputée au volant d’un SSV et qui s’était soldée par un abandon, Casale est en train de réussir son come-back dans la catégorie quads qu’il avait remportée en 2014 et en 2018.

Derrière le solide et très expérimenté Chilien, c’est le surprenant Simon Vitse qui pointe en deuxième position à 38 minutes du leader. Grièvement blessé en 2018, le Français avait dû faire l’impasse l’an dernier sur le Dakar 100% Péruvien. Le voilà revenu au mieux de sa forme avec une victoire décrochée lors de la sixième étape.

Derrière Rafal Sonik, troisième au général, c’est un autre Français qui pointe en quatrième position en la personne d’Alexandre Giroud.

Après cette journée de repos bienvenue ce samedi, la caravane des rescapés poursuit sa route ce dimanche matin

Sonja VIETTO RAMUS

Photos : Arnaud DELMAS MARSALET – DPPI Media et ASO Charly LOPEZ