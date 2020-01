MARO ENGEL OFFRE LA POLE A MERCEDES AUX 24 HEURES DU DUBAI 2020

Le pilote Allemand Maro Engel signe le temps de référence en 1’57.490 et offre la pole position des 24 Heures de Dubaï 2020, à l’issue de la séance des qualifications qui se disputait ce jeudi 9 janvier, à son Team Toksport WRT et à la Mercedes AMG BGT3, N°777.

Pour info, rappelons que Engel s’était déjà révélé excellent dans cet exercice des qualifications, signant le meilleur temps aux 24 Heures du Nürburgring et aux 24 Heures de Spa en 2019!

Maro Engel, qui en partage le volant avec Luca Stolz, Philip Ellis, Patrick Assenheimer et Martin Konrad, s’élancera donc de la première ligne sur la grille de départ au volant de cette Mercedes AMG GT3, avec à ses côtés une autre Mercedes AMG GT3, la N°4 de l’équipe Black Falcon que se partagent Jeroen Bleekemolen, Khaled Al Qubaisi, Hubert Haupt, Ben Barker et Manuel Metzger et seconde de la session des chronos, avec 1’57.537, à 0.047 seconde du temps de la pole.

Troisième place sur la grille de départ pour la Porsche 911 GT3 R, N°9 du Herberth Motorsport, pilotée par Sven Müller, Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert Renauer et Alfred Renauer, avec 1’57.572, à 0.082

Top 5 pour une autre Mercedes-AMG GT3, la N°84 du HTP Winward Motorsport de Al Zubair, Goetz, Buhk, Brueck et Dontje, avec 1’57.677, à 0.187 et pour l’Audi R8 LMS N°7 du MS7 by WRT, de l’équipage formé de Saud Fahad Al Saud, Vergers, Vanthoor, Mies et Breukers, avec 1’57.851, à 0.361

John ROWBERG

Photos : CREVENTIC