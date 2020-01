CE VENDREDI 10 JANVIER 2020, 2ème PODCAST BIELLE.CLUB AVEC L’INTERVIEW DE SERGE SAULNIER, PATRON DU CIRCUIT DE MAGNY-COURS

A l’occasion de la nouvelle année 2020, AutoNewsInfo, se développe et vous annonce la création et la naissance de son petit frère l’émission de podcast dénommée BIELLE.CLUB

Laquelle sera programmée chaque semaine, tous les vendredi à partir de 9 Heures du matin et disponible en permanence sur les applications Apple podcast, Deezer, Spotify et également sur votre site AutoNewsInfo.

Seconde émission, ce vendredi 10 janvier 2020, avec l’interview de Serge Saulnier, le patron et Président du directoire du circuit Nivernais de Magny-Cours. Avec lequel nous avons retracé sa longue carrière depuis ses tous débuts aux cotés de Jacques Laffite, puis celle de son écurie Promatecme et ce jusqu’à son role de manager de l’équipe Peugeot en endurance et aux 24 Heures du Mans.

Suivront prochainement, Éric de Seynes, Président de Yamaha France et Europe le vendredi 17 janvier et ensuite régulièrement chaque semaine, chaque vendredi, des personnalités et pilotes du monde des Sports Mécaniques Autos, Motos et Karting.

Suivront ensuite Yves Morizot fondateur de Stand 21, Jacques Bolle, Président de la FFM (Fédération Française de Moto), les prochains invités !

Pour ne pas rater les épisodes vous pouvez suivre la page instagram @bielle.club et la page facebook Bielle.Club.Podcast